“Nuestro objetivo es empezar a tener visibilidad a nivel latinoamericano”, dice Alexander, que ha llegado al encuentro para presentar el proyecto de serie “Mala Víctima. Tú eres la culpable”, una coproducción con la argentina Sinapsis. “Se planea ofrecerla a diversas plataformas de streaming y, en principio, la serie será destinada al público de América Latina, Estados Unidos, España y Portugal”, comenta Alexander.

La productora de “Luz de Luna” sostiene que la meta es llevar los formatos de Del Barrio Producciones no solo a la televisión abierta, sino a canales de cable o a las plataformas de streaming más allá de las fronteras del Perú. “No me gusta decir que hemos llegado a un techo aquí porque siempre podemos seguir explorando más alternativas, pero nuestro objetivo es incursionar en nuevos campos como la producción cinematográfica y consolidar nuestra internacionalización”, admite Alexander.

La productora cuenta que actualmente tienen dos proyectos cinematográficos. En uno de ellos se busca realizar una coproducción con otro país de Latinoamérica y, tras las reuniones sostenidas hasta ahora en Content Americas, ha quedado “gratamente sorprendida por la aceptación” que este ha tenido.

Sin embargo, Alexander comenta que la coyuntura actual en el Perú no permite avanzar con algunos planes. “Ante la incertidumbre, las negociaciones (con productoras extranjeras) se han hecho más lentas y algunas se han suspendido por el momento”, señala.

A eso hay que sumarle el encarecimiento de los costos de producción en el país, de acuerdo con Alexander. “Todos nuestros proveedores han subido sus precios en un 30% y son cosas que tenemos que asumir en nuestros presupuestos”, indica.

En cuanto a la publicidad, la gerente general de Del Barrio dice que esta alcanzó y superó niveles prepandemia durante el 2022. “Para nosotros, la publicidad no decreció el año pasado y tiene que ver con que la gente empezó a salir y consumir más”, dice la productora, quien además detalla que después de tener un rating promedio de 15 puntos durante pandemia, estos han vuelto a normalizarse sobre los 25 puntos en el último año.

En ese sentido, adelanta que para este año se prepara una nueva temporada de la telenovela “Luz de Luna” y hacia el segundo semestre del año se estrenará un melodrama por América TV. En cuanto a la serie “Solamente Milagros”, un programa que deviene de la reconocida “La Rosa de Guadalupe”, este año Del Barrio producirá una nueva temporada de 100 capítulos.

Esto es parte del nuevo contrato de exclusividad de cinco años que firmaron con América TV en el 2022. “Hemos duplicado nuestras horas de producción y tenemos la posibilidad de desarrollar otro tipo de trabajo, no solo ficción”, dice Alexander, quien también revela que incursionarán este año con un formato de entretenimiento.