¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones?

Mis prácticas las hice en la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Justicia, todavía estaba en la universidad. Era el que llevaba el café y lo digo con orgullo porque cada puesto en el que estuve me enseñó algo y me permitió dar saltos no solo para mejoras profesionales, sino como ser humano.

¿Cómo fue su encuentro con el periodismo?

Fue en la agencia de noticias United Press International. Recuerdo que me dijeron que tenía que trabajar en un ordenador de palabras, una computadora enorme. Nunca lo había usado, pero no tuve miedo, lo tomé como un desafío. Era de los pocos periodistas en el Perú que utilizaba computadora.

¿Qué retos le generó?

Tuve la oportunidad de vivir cambios no solo tecnológicos, sino en la práctica del periodismo y de la producción audiovisual. Lo que me ayudó mucho fue mi capacidad de adaptación y no quedarme en la zona de confort.

¿Le entusiasma probar nuevas cosas?

Me pasa con los libros, yo no soy historiador. Parto desde mi ignorancia y aprendo. Ahora estoy fascinado con la inteligencia artificial, ya me estoy capacitando y usándola porque sé que es el futuro para la producción, elaboración de guiones y el periodismo. Siempre estoy abierto a los cambios tecnológicos.

¿Qué le dirías a un joven que empieza en el periodismo?

Aunque suene repetitivo: lee y lee. Para ser periodista hay que ser una buena persona, dice Kapuscinski; pero también hay que tener conocimientos y base para rebatir. Además, es una profesión para la que se necesita vocación y estar siempre abierto a la innovación.

Estuvo al mando de medios de comunicación, ¿cómo empezó ese camino?

Quise estar del otro lado como gestor de medios y por eso estudié un máster en Brasil. A partir de allí se me abrió un mundo; por ejemplo, el participar de un proyecto tan grande como el de CNN (formó parte del equipo fundador).

¿Qué aprendizajes le permitió?

Me dio la visión empresarial que muchas veces los periodistas no tenemos porque nuestra formación inicial no es esa. La vida me dio la oportunidad de poder capacitarme. Es una posibilidad que agradezco.

¿Qué peso tiene para usted su rol como escritor?

Un nuevo desafío que me puse fue escribir libros, tengo ocho y estoy trabajando en el próximo que saldrá en mayo en México. Son nuevos retos que yo mismo me impongo. ¿Qué cosas no he hecho?

¿Cuál es el momento que más te satisfizo en tu carrera?

Cuando mi libro “Estación Final” fue incorporado al plan lector de los colegios y sigue siendo usado en algunos para los cursos de historia. También cuando lancé el primer noticiero en quechua en la historia de los medios de comunicación a través de TV Perú, así como cuando llegó la primera señal de TV Perú al extranjero.

¿Y cuál es la situación más compleja con la que ha lidiado?

En mi trayectoria tengo varias renuncias, algunas por mejoras profesionales. Pero también tuve que irme porque no he estado de acuerdo con ciertas peticiones o se me quiso imponer algo que iba contra mis principios.

¿Cómo reflexionas sobre la evolución del periodismo?

Hoy los medios no afrontan una crisis, sino una transformación. Los medios están en proceso de transformación y la carrera periodística también.

Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

¿En qué medida?

Antes era muy importante para qué medio trabajaba el periodista, ahora es su reputación personal, su trayectoria. Eso hace que el público te busque y confíe en ti. Las decisiones que tomas al informar van a trazar un perfil profesional que el público sabrá reconocer y agradecer.

¿Y en la cobertura?

He enfrentado la época del terrorismo, que fue muy difícil para todos los periodistas. Yo trabajaba en una agencia estadounidense y tomaron varias veces las instalaciones con nosotros adentro.

¿Volverías a apostar por el periodismo?

Sí, sin duda alguna.

Hoja de vida

Nombre y cargo: Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones.

Edad: 63 años.

Educación: Universidad de Lima.

