Las ventas del sector retail podrían alcanzar los S/ 4500 millones en mayo, impulsadas por la campaña del Día de la Madre y el buen desempeño registrado en el primer trimestre del año; estimó el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En ese ese sentido, Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, señaló que el gasto promedio fluctuará entre los S/ 280 y S/ 380, montos por encima del rango de S/ 250 y S/ 350 registrado en el 2025. Además, la prevalencia de un cambio en el perfil de consumo, donde el cliente prioriza tecnología orientada al bienestar, moda y calzado, lo que viene elevando el ticket promedio y consolidando la reactivación del sector.

“Dicho aumento no solo responde a la inflación, sino también a una mayor preferencia a productos tecnológicos y prendas de mayor calidad, además de las facilidades de pago como créditos directos y cuotas sin intereses”, indicó.

En detalle, la representante afirmó que para este año los regalos más demandados seguirán siendo moda -como calzado, prendas de vestir y accesorios- y tecnología, especialmente smartwatches, y gadgets de cuidado personal, categorías que representa más del 40 % de la demanda.

“La marca sigue siendo importante, pero hoy la relación precio-calidad y la inmediatez en la entrega son decisivas para cerrar la venta. El peruano busca un regalo que “dure” o que “se viva””, agregó.

Anotó que de igual manera hay un auge por los reglaos eco-sustentables, impulsado por consumidores que valoran productos con menor impacto ambiental. “En esta campaña, las flores y chocolates han pasado a ser un complemento y ya no el regalo principal”, remarcó.

Tecnología será una de las categorías más dinámicas en el Día de la Madre. (Foto: Difusión)

Preocupación por ruido político

Passalacqua advirtió que actualmente la principal preocupación del sector se centra en que el ruido político propio del contexto electoral afecte la confianza de los consumidores y modere las decisiones de compra de los hogares.

Pese a ello, la vocera sostuvo que las perspectivas del comercio siguen siendo favorables y que la industria retail mantendría su dinamismo durante el presente año.

“Si bien un entorno más estable impulsaría aún más los resultados, el Día de la Madre continúa siendo una fecha clave y altamente emocional que dinamiza la economía nacional”, enfatizó.

Agregó además que, ante la coyuntura actual, el consumidor peruano se muestra mucho más informado y cuidadoso con su presupuesto, aunque sin dejar de celebrar fechas importantes como el Día de la Madre.

“Hay una tendencia hacia la planificación estratégica, donde se comparan precios online con semanas de antelación antes de concretar la compra. No es que no gasten, sino que buscan mayor valor por su dinero para evitar gastos impulsivos”, finalizó.