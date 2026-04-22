Guillermo Carbonel, gerente general de la empresa operadora Link Retail Real Estate, señaló que en siete meses de funcionamiento la experiencia es muy positiva, considerando un flujo promedio mensual de 350,000 visitas que alcanzó un ‘pico’ máximo a la fecha de 480,000 en las fiestas navideñas. Este buen performance del establecimiento ha conllevado a que actualmente la venta media por m2 sea de S/ 900.

“En diciembre tuvimos un ticket promedio de venta de S/ 70, pero en estos tres primeros meses del 2026 el gasto normal es de S/ 60. Definitivamente nos favorece el que somos una propuesta situada en una ubicación estratégica con un mix comercial muy definido; además, de haber mantenido en nuestra infraestructura el concepto colonial que distingue a esta parte de la ciudad”, remarcó el representante.

Entre las marcas que alberga el centro comercial se encuentran Dollarcity, Casaideas, Starbucks, Coolbox, Mifarma Beauty, Azaleia, Calimod, Kukuli, Miniso, Renzo Costa, Isadora, Todomoda, Adidas, Sun Time Store, Porteños, entre otros. “En setiembre, cuando abrimos teníamos un 30% de vacancia y ahora solo tenemos un 5%, lo que alude básicamente a un solo local que ya estamos negociando su ocupación”, detalló.

Carbonel precisó que la compleja situación que afronta la región con altos niveles de inseguridad a este momento no ha sido un factor que haya perjudicado al establecimiento comercial, dado que al ser un mall ubicado en el centro de la ciudad se cuenta con un mayor resguardo policial, sumado a las medidas propiamente implementadas por el recinto. De hecho, esta situación viene generando que más marcas deseen apostar por una ubicación en este mall.

“Estamos negociando con una marca internacional muy importante de tecnología, que por ahora no puedo adelantar, pues aún estamos en conversaciones. Adicionalmente, también estamos avanzando con una heladería de fuera del país”, precisó.

En adelante, el ejecutivo sostuvo que los esfuerzos estarán orientados a dar a conocer en mayor nivel el centro comercial, teniendo en cuenta de que se trata de una marca nueva aún en el mercado y que apunta a posicionarse en la mente de los trujillanos.

Recinto comercial en Trujillo tiene alrededor de 6,000 m2 de área arrendable. (Foto: Portal F Pizarro)

Más proyectos de malls Portal F Pizarro

Carbonel manifestó que los inversionistas del mall trujillano —que por ahora prefieren mantener en reserva sus nombres— ya trabajan en la expansión de la marca Portal F más allá de La Libertad. Así, el próximo destino al que ingresarían sería al sur del país, específicamente, Ica.

En esta ciudad, la firma ha adquirido un terreno en el centro de alrededor de 3,000 m2 que inicialmente tendrá un mall de un solo piso; sin embargo, hay la posibilidad de una segunda fase en la que se construya un segundo nivel.

“Para este mall hay cerrada una tienda ancla y para el resto del espacio hemos iniciado la comercialización. Por ahora, tenemos la licencia de obra y ya estamos por empezar el proceso de construcción; este es un centro comercial que debería abrir en el 2027 con una inversión aproximadamente US$ 8.4 millones”, adelantó.

Ica es la próxima ciudad a la que ingresará Portal F. (Foto: Difusión)

El ejecutivo de Link Retail Real Estate indicó que una vez inaugurado este recinto en Ica, la marca Portal F tendría tres sedes en el país, considerando que en Piura también existe un establecimiento comercial con este nombre.

“Es un establecimiento comercial de 2,400 m2 en dos niveles. Fue una reconversión que hicimos en el 2024 con un cambio completo de mix y operadores, pues anteriormente tenía área comercial y un centro de estudios. No hicimos obra en ese espacio, solo remodelación”, agregó.

Finalmente, el vocero aclaró que Portal F no es un sello que esté enfocado solamente en una expansión en provincias, por lo que se mantiene la posibilidad de incursionar en la capital del país.