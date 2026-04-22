Portal F Pizarro se aperturó en setiembre último. (Foto: Portal F Pizarro)
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Mayumi García
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En setiembre último, Portal F Pizarro abrió sus puertas al público trujillano, con una propuesta de centro comercial en el Centro Histórico de dicha ciudad. El proyecto es ambicioso, toda vez que ha involucrado la compra de tres casonas antiguas para la operación de una área arrendable de aproximadamente 6,000 metros cuadrados (m2) en tres pisos de una variada oferta retail. Pero, ¿cómo viene perfilando este establecimiento comercial y dónde se replicará la experiencia?

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