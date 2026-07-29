La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento el martes 28 de julio a Luis Dyer Fernández como nuevo ministro de Salud , durante la ceremonia de instalación del primer Consejo de Ministros de su gestión, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Con este nombramiento, Dyer Fernández quedó al frente del Ministerio de Salud (Minsa) como parte del equipo ministerial que acompañará al nuevo Gobierno.

El flamante ministro es empresario vinculado a la industria del acero, sector en el que suma más de 29 años de experiencia en compañías de alcance internacional. Actualmente ejerce como director gerente de la empresa Formamos Acero.

En el ámbito académico, obtuvo una beca Fulbright y cursó estudios de Negocios Internacionales en Barry University, en Miami (Estados Unidos). Además, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Luis Dyer Fernández juró como ministro de Salud durante la ceremonia de conformación del primer gabinete de Keiko Fujimori. Foto: Presidencia.

Su formación también incluye estudios en estrategia en Harvard University (Estados Unidos), Tongji University (China), IEDE Business School (España) y la UPC. Asimismo, posee certificación como auditor de procesos ISO 9001.

En el plano político, se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante el reciente proceso electoral y asumió la misma función en anteriores campañas presidenciales de esa organización política.

Con su incorporación al gabinete liderado por Luis Galarreta, Dyer Fernández tendrá a su cargo la conducción de las políticas del sector Salud durante el inicio de la administración de la presidenta Keiko Fujimori.