Con la banda presidencia ya sobre los hombros y el reto de conducir un país que busca recuperar la confianza de los inversionistas, Keiko Fujimori ofreció este 28 de julio su primer mensaje a la Nación.

El discurso estuvo centrado en contrarrestar la inseguridad ciudadana, hacerle frente a El Niño, mejorar la remuneración mínima vital (RMV), luchar contra la corrupción y cerrar la brecha educativa, sobre todo en zona rural; no obstante, hubo una lista de desafíos que quedó en “el aire”.

Así lo señaló Eduardo Jiménez, economista de Macroconsult, quien participó durante la trasmisión especial de Gestión por Fiestas Patrias.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult. (Foto: difusión)

Estabilidad fiscal en la mira

Si bien el mensaje abordó, en líneas generales, las principales aristas del dinamismo peruano, el experto advirtió que no hubo foco “en las leyes que aprobó el Congreso anterior”.

A ello le sumó un tema que la nueva presidenta no se detuvo a especificar: “La estabilidad macroeconómica significa estabilidad fiscal y estabilidad monetaria; es decir, inflación baja. Lo primero lo ve el Banco Central (BCRP) porque funciona bien, pero indicar que la estabilidad fiscal no es algo solo importante, sino muy importante, se ha hecho de manera implícita”.

Abordó, en esa línea, el tercer aspecto “olvidado”: “Denunciar a todas las leyes ante el tribunal Constitucional no creo que sea posible porque hay algunas leyes que sí tienen un concepto de equidad entre los empleados públicos y los del sector privado. Las leyes en el sector público tienen menos ‘peso’ que en el privado. Algunas de esas se están tratando de arreglar, como la CTS para los [trabajadores] CAS”.

Recordó que se trata de un trabajo progresivo y expresó que la última sentencia del TC le indicó al MEF ser el encargado de ver cómo programa esos gastos en el tiempo, nada que hazlo ahorita o hazlo mañana. “Ha sido una gran sentencia”, finalizó.

El dato:

Jiménez aseguró que Elmer Cuba le “devolverá el nivel a un ministerio [MEF] que ha sido tan vapuleado en los últimos años”. Fue enfático al decir que los gobiernos anteriores han pasado por encima de la cartea: “Antes era el ministerio que decidía y daba lineamientos importantes para ordenar el gasto público”, concluyó.