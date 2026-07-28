Perú es un país abierto al mundo. En el 2025, se exportó US$ 93,993 millones, una cifra nunca antes vista desde que se tiene registro. Y, en lo que va del 2026 (a mayo), ya se vendió al mundo US$ 13,546 millones, un incremento de 40.1% comparado con similar periodo del año pasado.

Con estas cifras en mente, Keiko Fujimori, presidenta de la República del Perú, señaló en su primer mensaje a la nación que uno de sus objetivos será: “fortalecer nuestra política exterior priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración” .

En ese sentido, el Gobierno de Fuerza Popular planea impulsar los acuerdos de integración en la región como la Alianza del Pacífico “para incrementar la competitividad de nuestras economías en los mercados globales”.

En el 2025, se exportó US$ 93,993 millones, una cifra nunca antes vista desde que se tiene registro. Foto: ADEX.

“Asimismo, de la mano con nuestros hermanos países andinos, impulsaremos la Comunidad Andina para avanzar aún más en la integración de nuestros pueblos”, agregó.

En general, la mandataria mencionó que el interés es redoblar los lazos de cooperación y trabajo conjunto regional, “con la siempre bienvenida participación de España en la 12 promoción de la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica”.

Fujimori también se refirió al Medio Oriente: “En un contexto global, priorizaremos nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) y abriremos nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente".

“Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”, destacó.