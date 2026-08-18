El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes la exploración petrolera en una zona marina próxima a la desembocadura del río Amazonas, pese a las cuestionamientos ambientales y climáticos que genera el proyecto.

Durante una visita a la embarcación desde la que Petrobras realiza las perforaciones, Lula destacó que la zona de exploración “se encuentra a más de 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas”.

Sus declaraciones se produjeron tres días después de que la petrolera estatal anunciara el hallazgo de hidrocarburos en una perforación ubicada a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en el norte del país.

El mandatario sostuvo que el descubrimiento respalda los estudios realizados por Petrobras, que apuntan a la existencia de grandes reservas de hidrocarburos en el denominado Margen Ecuatorial. Según Lula, estos recursos podrían generar riqueza, ingresos y empleo para Brasil durante varios años.

“EVoy a llevarme a casa esto aquí (un tubo con una muestra del petróleo extraído) porque este puede ser el pasaporte para el futuro del país. Y, cuando digo esto, no quiero decir que estoy descartando que seguiremos luchando para llegar a un día en que no necesitaremos combustibles fósiles”, añadió.

Críticas ambientales

Organizaciones ecologistas cuestionan la explotación del Margen Ecuatorial debido a los riesgos que implicaría realizar actividades petroleras en una zona de gran biodiversidad y especialmente vulnerable. También sostienen que el proyecto entra en contradicción con los compromisos de descarbonización y transición energética promovidos por Brasil.

Lula reconoció que, antes de la COP30, realizada en Brasil el año pasado, recibió recomendaciones para no anunciar públicamente la autorización ambiental concedida a Petrobras para perforar en esta región, debido a que podía generar controversia durante la cumbre climática.

“Pero yo decidí que teníamos que anunciarlo porque lo que está en juego son los intereses de Brasil”, señaló.

El presidente también buscó remarcar que la apuesta por el petróleo no implica abandonar el desarrollo de biocombustibles ni las energías renovables. “Esto será riqueza para la población brasileña, pero tampoco estoy diciendo que no vamos a cuidar del medioambiente”, afirmó.

El presidente brasileño defendió la exploración petrolera y aseguró que el proyecto puede generar riqueza y empleo, sin abandonar la transición energética. Foto: EFE.

Petrobras aún evalúa la viabilidad

Lula, que se encuentra en plena campaña para las elecciones presidenciales de octubre, destacó además las tecnologías utilizadas por Petrobras para reducir los riesgos de las operaciones submarinas. Según explicó, los pozos pueden ser cerrados ante la detección de un incidente o un derrame.

El mandatario aseguró también que el Gobierno mantiene especial atención sobre la protección ambiental de Amapá, estado amazónico donde el 87% del territorio corresponde a reservas naturales.

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Por ahora, Petrobras todavía debe completar los estudios para determinar si los recursos encontrados pueden ser explotados comercialmente. Lula reconoció que aún no existe una fecha para esa conclusión, aunque consideró que los resultados iniciales son alentadores.

“Ya perforamos 3.000 metros de rocas en una región en que el mar tiene una profundidad de 3.000 metros y nos faltan otros 1.000 metros para saber si lo que descubrimos es petróleo de calidad y si su explotación es viable”, explicó.

Con información de EFE.