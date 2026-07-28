El presidente de Argentina, Javier Milei. (Luis ROBAYO / AFP)
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Redacción Gestión
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El vocero de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que los insultos del presidente, Javier Milei, a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no afectarán la relaciones diplomáticas ni comerciales entre ambos países, después de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

dijo el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

Ravier, quien no ofreció una disculpa oficial por las ofensas de Milei contra Lula, afirmó que «ha habido siempre insultos de ambos lados», pese a que no han trascendido declaraciones insultantes públicas del mandatario brasileño hacia el argentino.

La polémica

“Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, añadió el portavoz, para remarcar que quien llamó a consultas a su embajador fue Brasil y no Argentina.

Durante un discurso el sábado en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula de «ladrón» y le recriminó «diseminar el socialismo» en América Latina y haber llevado a Brasil hacia una crisis fiscal.

Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.
Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

Las acusaciones de Milei a Lula

Después el presidente argentino acusó al Gobierno de Brasil de haber financiado una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial, con el apoyo de México y el Partido Demócrata de Estados Unidos.

El portavoz rechazó, además, las acusaciones de racismo vertidas contra Argentina durante la Copa del Mundo: “Toda aquella persona que desde Hollywood, desde España o desde cualquier lugar del mundo hable de la Argentina como un país racista, claramente desconoce nuestra historia y nuestra cultura”.

Con información de EFE

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