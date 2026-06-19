Milei entra en disputa por su defensa en otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por IA. (Luis ROBAYO / AFP)
Milei entra en disputa por su defensa en otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por IA. (Luis ROBAYO / AFP)
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Redacción Gestión
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y entró en una disputa con el escritor Yuval Noah Harari, quien advirtió contra esa iniciativa y cuestionó las ideas del mandatario ultraliberal.

A través de un comunicado, el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece” porque, consideró, estarán más reguladas.

“Otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no es como lanzar el día del juicio final de Terminator”, afirmó Milei en un extenso comunicado en inglés.

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La polémica se desató después de que el pasado 4 de junio

Allí prometió condiciones fiscales ventajosas, una IA desregulada para su libre desarrollo y crear, bajo el amparo legislativo, una nueva categoría de empresas que se llame “corporaciones no humanas, operadas por agentes de IA o por robots”, que estarán protegidas por el principio de la responsabilidad limitada.

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Cuatro días después, a través de un artículo también publicado en el Financial Times, Harari cuestionó el proyecto de Milei y advirtió que dotar de legalidad a las corporaciones no humanas

Harari había expresado su preocupación sobre la capacidad de la IA para encontrar lagunas legales o hacer trampa, a lo que Milei respondió que también los humanos la tienen y eso no es razón para abolir las estructuras corporativas; asimismo afirmó que se aplicarían a las empresas autónomas las mismas penas y sanciones que se aplican a las gestionadas por humanos.

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Milei dijo que la “visión del futuro” que ofrece Harari y sus advertencias de “ciudades consumidas por fuerzas fuera del control” humano “merecen respeto” y “no deben descartarse a la ligera”, pero recordó que también la Revolución Industrial generó temores y, finalmente, “multiplicó la producción mundial aproximadamente 200 veces”.

Según fuentes oficiales, a finales de mayo

En uno de sus artículos, reconoce la figura de la “sociedad automatizada”, aquella que desarrolla su actividad con “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

Elaborado con información de EFE.

Fuentes oficiales del gobierno argentino indicaron que, a finales de mayo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo marco jurídico para estas empresas. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
Fuentes oficiales del gobierno argentino indicaron que, a finales de mayo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo marco jurídico para estas empresas. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).

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