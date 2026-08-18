Valencia aún no se ha reunido con New7Wonders, que alertó del riesgo de que Machu Picchu perdería su categoría de maravilla turística del mundo. Foto: Andina.
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Alessandro Azurín
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Durante el 2025, por evidentes malos manejos, la categoría de Machu Picchu como maravilla turística del mundo fue cuestionada. ¿Qué pretende hacer el Gobierno de Keiko Fujimori para evitar perderlo?

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