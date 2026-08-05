Ferrocarril Transandino. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Esta mañana la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA), concesionaria de la vía férrea a Machu Picchu, anunció la reanudación de las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo - Machu Picchu, que precisó que la medida se adoptó luego de coordinar con las autoridades competentes.

Tras conocer la medida, la empresa PeruRail informó que retomará de manera progresiva las operaciones ferroviarias.

Las primeras frecuencias autorizadas operarán con los siguientes horarios, sujetos a variación de acuerdo con la programación que será oportunamente informada a través de nuestros canales o en las estaciones de tren.

Esta medida permitirá otorgar las facilidades necesarias para la reprogramación o el reembolso de los boletos de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu a todas las personas que resultaron afectadas por la suspensión temporal del transporte.

Ferrocarril Transandino S.A. (Foto: Andina)
Ferrocarril Transandino S.A. (Foto: Andina)

Las operaciones del tren a Machu Picchu se suspendieron el martes 4 de agosto a consecuencia de un incendio forestal que provocó la caída de rocas a la altura del km 107 de la vía férrea.

En las primeras horas de hoy miércoles 5 más de 40 brigadistas, integrado por bomberos forestales, miembros del Ejército del Perú y trabajadores, reanudaron la lucha contra el incendio forestal con el objetivo de sofocarlo.

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