¿Cuáles son las novedades con respecto a la venta de entradas a Machu Picchu? (Foto: Pexels)
¿Cuáles son las novedades con respecto a la venta de entradas a Machu Picchu? (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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La espera en Aguas Calientes

La institución confirmó que, ante la temporada alta del turismo, se habilitó de manera excepcional la venta anticipada de boletos de ingreso a la Llaqta Inca.

Mediante un comunicado, les informaron a los operadores en turismo, a la ciudadanía y a los mismos visitantes que “esta medida busca facilitar la planificación del viaje y brindar mayores oportunidades de acceso al principal destino turístico del país”.

Famosa por sus empinados senderos y espectaculares vistas, Huayna Picchu es una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Machu Picchu. Foto: difusión
Famosa por sus empinados senderos y espectaculares vistas, Huayna Picchu es una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Machu Picchu. Foto: difusión

El aforo actual de la Maravilla del Mundo es de 5,600 visitantes por día, de acuerdo con la resolución Ministerial 285-2025-MC, la cual rige desde el pasado 19 de junio y será válida hasta el 2 de noviembre. Luego se retomará del 30 al 31 de diciembre próximo.

Tras la última disposición de la entidad cultural, los visitantes arribarán a Machu Picchu Pueblo, separarán las entradas, pero no podrán acceder a la Ciudadela Inca el mismo día, esperarán hasta por tres días en la pequeña urbe, también conocida como Aguas Calientes, donde se ofrece restaurantes y hoteles.

  • El dato:

En junio último, los visitantes hicieron largas colas por conseguir una entrada de los 1,000 boletos presenciales (otros 4,600 los ofrecen por plataforma virtual) y, tras la denuncia de presunto maltrato, se habilitó excepcionalmente la venta anticipada de boletos.

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