Hace unos días conversaba sobre cómo Cabo Verde aprovechó el Mundial de Fútbol para despertar un interés inédito por el país. Las búsquedas en internet sobre este pequeño archipiélago africano se dispararon. Pero una cosa es captar la atención y otra muy distinta tener la capacidad para recibir más visitantes. Cabo Verde recibe alrededor de 1.25 millones de turistas al año, pese a tener poco más de 500 mil habitantes. El interés puede crecer de un día para otro; la infraestructura turística, no.

En el Perú ocurre algo parecido. El mundo ya conoce Machu Picchu y nuestra gastronomía. Hace poco, además, National Geographic volvió a poner los ojos en Cusco con la difusión de T’akrachullu, una nueva fortaleza inca. El problema no es la falta de atractivos, sino nuestra capacidad para aprovecharlos.

España y Francia demostraron que el turismo no depende solo del patrimonio o la promoción, sino de una visión de largo plazo. El Perú tiene los atractivos; ahora necesita aprovecharlos. (Foto: Andina)

Los obstáculos son conocidos: inseguridad, conectividad limitada, infraestructura insuficiente y servicios que aún deben mejorar. Mientras tanto, seguimos conformándonos con recibir alrededor de 3.4 millones de turistas internacionales, cuando España y Francia reciben entre 90 y 100 millones cada año.

La diferencia no está únicamente en su historia o patrimonio. Ambos países entendieron hace décadas que el turismo era una industria estratégica. Invirtieron en aeropuertos, carreteras, trenes, hoteles y conectividad, diversificaron destinos y apostaron por elevar el gasto de cada visitante, no solo el número de llegadas.

Los resultados hablan por sí solos. Hoy el turismo aporta alrededor de US$ 300,000 millones a la economía española, equivalente a casi el 90% del PBI peruano, mientras que en Francia genera cerca de US$ 305,000 millones. No llegaron allí por una campaña de promoción, sino por una visión sostenida durante décadas y convertida en una política de Estado.

El Perú tiene una oferta extraordinaria: costa, Andes, Amazonía, patrimonio arqueológico y una de las mejores gastronomías del mundo. A ello se suman eventos internacionales y nuevos hallazgos que mantienen vivo el interés por nuestro país. Lo que falta es construir las condiciones para que millones de personas puedan recorrerlo con seguridad, facilidad y servicios de calidad.

El Perú no tiene un problema de falta de turistas. Tiene un problema de falta de ambición.

No deberíamos preguntarnos cómo pasar de tres a cuatro millones de visitantes. Esa es una discusión demasiado pequeña para un país con la riqueza que tenemos. La verdadera pregunta es cómo llegar a 40 o 50 millones en las próximas décadas. No será con un nuevo eslogan, sino con infraestructura, conectividad, seguridad y una estrategia compartida. El turismo no debería depender de un Gobierno. Debería convertirse, por fin, en una política de Estado.

Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.