Machu Picchu: turistas se encuentran varados tras la suspensión de diez frecuencias de trenes. (Foto: Hosteltour)
Machu Picchu: turistas se encuentran varados tras la suspensión de diez frecuencias de trenes. (Foto: Hosteltour)
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Redacción Gestión
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Cientos de turistas extranjeros, nacionales y locales permanecen afectados este martes luego de que se suspendieran las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, debido a un incendio forestal que provocó la caída de rocas y ramas sobre la vía férrea, a la altura del kilómetro 107.

La empresa PeruRail informó que fueron canceladas las salidas de los trenes 73, 303 y 603 desde la estación de Ollantaytambo, así como las frecuencias 204, 74, 34, 304, 504, 32 y 604 desde la estación de Machu Picchu.

A causa de un incendio forestal la caída de rocas y ramas sobre la vía férrea obligó a suspender las operaciones entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Foto: PERURAIL.
A causa de un incendio forestal la caída de rocas y ramas sobre la vía férrea obligó a suspender las operaciones entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Foto: PERURAIL.

Por su parte, Ferrocarril Trasandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía férrea, explicó que la suspensión responde al desprendimiento de piedras y ramas ocasionado por el incendio forestal, lo que impide garantizar un tránsito seguro de los trenes.

“Nuestro equipo de Ingeniería y Vía está monitoreando permanentemente el estado de la vía. Apenas las condiciones de seguridad lo permitan, FTSA autorizará el tránsito de trenes de emergencia”, señaló la empresa en un comunicado.

PeruRail indicó que permanece a la espera de un nuevo reporte técnico de FTSA para reanudar las operaciones. Una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad, se autorizará el paso de trenes de emergencia con el objetivo de evacuar, de manera prioritaria, a los pasajeros que permanecen en la estación de Machu Picchu Pueblo.

La empresa reiteró que la evacuación de los viajeros varados en Machu Picchu será la primera medida que se ejecutará cuando la vía férrea sea habilitada nuevamente.

MINCETUR pide comprensión a turistas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) pidió comprensión a los turistas nacionales y extranjeros por la suspensión temporal del servicio ferroviario, al señalar que las medidas adoptadas por Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa) buscan salvaguardar la integridad de los pasajeros, del personal operativo y garantizar las condiciones necesarias para restablecer el tránsito ferroviario de manera segura.

Asimismo, informó que continuará monitoreando la situación en coordinación con las entidades competentes y los integrantes de la Red de Protección al Turista, con el fin de brindar información oportuna sobre la reanudación de las operaciones y las acciones que se adopten.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pidió comprensión a los turistas nacionales y extranjeros por la suspensión temporal del servicio ferroviario . Foto: Mincetur
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pidió comprensión a los turistas nacionales y extranjeros por la suspensión temporal del servicio ferroviario . Foto: Mincetur

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