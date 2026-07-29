Laguna Humantay. (Foto: Shutterstock)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) del Perú espera la Evaluación de Riesgos (EVAR) del nevado Humantay y acciones de prevención, tras la difusión de un video sobre una avalancha a la laguna del mismo nombre, ubicado en la región Cusco, que sorprendió a turistas.

Víctor Bustinza Urviola, jefe de la oficina descentralizada del Inaigem en Cusco, informó, que inicialmente esperan que la Municipalidad Distrital de Mollepata, provincia de Anta, confirme si el evento ocurrió el lunes 27 o el último fin de semana “lo más probable es que no, es de otra fecha”, señaló, tras una breve apreciación.

Sostuvo que el comportamiento de este espacio, sobre los 4,200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), fue materia de estudio por especialistas de esta instancia, quienes formularon un informe tras una inspección en la zona “estamos evaluando zonas muy posibles de caída de roca y caída de hielo”, acotó.

, explicó.

El trabajo de los expertos consistió también en una batimetría en la laguna, sobre la cantidad de agua que almacena la Laguna Humantay, y arrojó que hay un promedio de 500,000 metros cúbicos con una profundad de 20 metros.

Al pie de la laguna Humantay, a 4200 msnm. en Cusco.
Al pie de la laguna Humantay, a 4200 msnm. en Cusco.

Si los descensos de nieve son recurrentes e incluso rocas, el Inaigem recomienda a las autoridades locales, municipio distrital de Mollepata, municipalidad provincial de Anta, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional del Cusco el EVAR.

mencionó.

Bustinza Urviola sostiene que al contar con la EVAR se tiene que diseñar todo un sistema de evacuación de personas que en la práctica debe ser en segundos con rutas de acceso adecuadas “ante una avalancha uno tiene que actuar en segundos, o sea, tensemos de 10 a 20 segundos, hay que ver todo ese diseño”, sugirió.

Vulnerabilidad

Uno de los espacios vulnerables tras una avalancha a la laguna sería el sector de Soraypampa donde operadores en turismo han adecuado hoteles, campamentos, domos, lodges “esa población flotante que es diaria está en riesgo”, afirmó el especialista.

“Una vez que se haga la EVAR se tiene que hacer todo un plan de prevención, de una cultura reactiva tenemos que pasar a una cultura preventiva”, subrayó.

, puntualizó.

Por último, Bustinza Urviola afirmó que el nevado y la laguna de Humantay carecen de un Sistema de Alerta Temprana, y recomendó que se tiene que hacer, pues este recurso natural es apreciado desde sus contornos por gran cantidad de visitantes que “están en riesgo”, reiteró.

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