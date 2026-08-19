El Grupo Unacem cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/175.4 millones, anotando un crecimiento de 65.5% frente a los S/106 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En tanto, sus ingresos consolidados alcanzaron S/1,930.5 millones, un incremento de 10.6% interanual, mientras que sus gastos de capital llegaron a S/353.1 millones.

Dicho resultado estuvo respaldado por el desempeño de sus distintas operaciones. En Perú, contribuyeron la generación de energía, una mayor participación del cemento envasado en el mix de ventas y el negocio de prefabricados. En Estados Unidos, Chile y Ecuador, el grupo destacó los mayores volúmenes despachados y la captura de eficiencias operativas.

“Estamos terminando la primera etapa de nuestro plan estratégico como Grupo UNACEM y definiendo las prioridades de la siguiente etapa, con el objetivo de maximizar valor y construir sobre los avances alcanzados”, señaló Pedro Lerner, CEO del Grupo Unacem.

Perú y sus operaciones internacionales impulsan los resultados

En el mercado local, Unacem Perú registró ventas por S/827.6 millones, 22.2% más que en el segundo trimestre de 2025. El resultado estuvo favorecido por mayores precios promedio del cemento y la centralización de la gestión comercial del concreto premezclado.

Celepsa registró S/266.3 millones en ingresos, 36.3% más, mientras que su ebitda llegó a S/91.7 millones, un incremento de 48.9%. La generación hidroeléctrica aumentó 29.1% y la térmica 194.4%, ante la incorporación de un cliente minero desde inicios de 2026.

Unacem compite en el mercado con sus marcas de cemento Sol, Andino y Apu; y su marca de concreto Unicon.

En Estados Unidos, los ingresos alcanzaron US$123.4 millones, 21.1% de crecimiento interanual. Los despachos de materiales cementicios crecieron 11.8%, los de concreto premezclado 27% y los de agregados 55.6%, favoreciendo una mayor utilización de la capacidad instalada y una mejor absorción de costos fijos.

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En Chile, Unacem elevó 63.6% sus despachos de cemento, hasta 216,000 toneladas, y alcanzó ingresos por 22,767.6 millones de pesos chilenos, 49.7% más. En Unicon Chile, los despachos de concreto llegaron a 292,000 m³, 5.8% más, con ingresos por 30,422.5 millones de pesos chilenos.

En Ecuador, los ingresos crecieron 18.1%, hasta US$52.8 millones, mientras que los despachos de cemento aumentaron 14.9%, a 347,000 toneladas. El ebitda llegó a US$11.2 millones, 19.1% más, favorecido por mayores volúmenes y la dilución de costos fijos, que compensaron mayores costos de energía.

Grupo Unacem avanza con inversiones en infraestructura y sostenibilidad.

Ebitda crece y Grupo Unacem destina S/353 millones a inversiones

El ebitda consolidado del Grupo Unacem alcanzó S/468.1 millones, un crecimiento de 19.7% frente al segundo trimestre de 2025. El avance respondió a mayores márgenes y volúmenes en las operaciones de cemento y energía, lo que permitió capturar economías de escala.

En Estados Unidos, la culminación de los mantenimientos programados en las plantas de cemento durante el primer trimestre de 2026, junto con mayores volúmenes de cemento, concreto y agregados, permitió recuperar los márgenes del segmento.

“El sólido desempeño del trimestre fue transversal a la mayoría de nuestras operaciones”, explicó Álvaro Morales, CFO del Grupo Unacem. El ejecutivo destacó la recuperación de márgenes en Estados Unidos, la incorporación de nuevos clientes en Celepsa y los mejores resultados en Chile y Ecuador.

Durante el trimestre, el grupo destinó S/353.1 millones de gasto de capital (capex) consolidado. Los recursos se concentraron en la nueva planta de cal (Calcem), una nueva chancadora primaria y la modificación del molino 1 en la planta de Atocongo.

El capex también incluyó iniciativas de sostenibilidad, como el sistema de reducción de emisiones de dióxido de azufre en los Hornos 1 y 2, el techado de canchas de clínker y proyectos de despolvorización en la planta de Condorcocha.