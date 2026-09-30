Por ejemplo, según la consultora MC&F e IFEL, entre enero y agosto del 2026, los fondos mutuos registraron una rentabilidad promedio de 4.3%. Dicho grupo muestra una dispersión considerable en sus resultados, pues oscilaron entre -14.4% y 34.6%.

Los fondos que mostraron mejor desempeño son aquellos que invirtieron en particular en renta variable (acciones) peruanas.

En contraste, los fondos de AFP registraron ganancias de 10.9% en promedio, es decir, el doble que los fondos mutuos. En particular, destacó el fondo 3 como el mayor generador de beneficios (21.1%) seguido por el fondo 2 (13.1%).

Los fondos de AFP registraron ganancias de 10.9% en promedio entre enero y agosto de este año. (Foto: iStock)

Los fondos de las AFP invierten aproximadamente el 50% de su patrimonio en acciones, consolidando todos los tipos de fondos. Pero la mayoría de fondos mutuos son de renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda), que durante el 2026 ha rendido menos que la renta variable, explicó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Según la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú, el 66% del patrimonio que administra ese mercado corresponde a fondos que invierten en deuda (dato a agosto del 2026).

Espada enfatizó que el 2026 viene siendo un año de renta variable, lo que favorece principalmente al fondo 2 y 3 de las AFP que invierten hasta 45% y 80% de su cartera en acciones, respectivamente.

“Este año las acciones a nivel global están teniendo un buen desempeño y más bien la renta fija, un retorno bastante mediocre, plano o negativo”, coincidió el especialista en inversiones y CFA, José Larrabure.

“Las AFP, dentro de acciones, tienen un componente importante de bolsa local. Eso también es una diferencia, pues un fondo mutuo probablemente invierta más globalmente. Y este año la BVL está teniendo nuevamente un muy buen desempeño”, añadió el experto.

Tanto para Espada como para Larrabure, es esperable que en septiembre se esté repitiendo el mayor rendimiento de los fondos de las AFP sobre los fondos mutuos, considerando que la renta variable sigue siendo, en general, el activo de retorno más elevado.

Es importante tomar en cuenta, además, que un inversionista sí puede comparar los fondos mutuos con los fondos de AFP, pues existen los aportes voluntarios que pueden rescatarse sin esperar al momento de la jubilación, aclaró Larrabure.

MC&F e IFEL calcula y compara las ganancias de los instrumentos de su ranking en soles.

Acciones peruanas

Al analizar los productos financieros de manera individual, aquellos con desempeño más destacado son los relacionados con las acciones peruanas, según la referida consultora.

Los primeros tres lugares los ocupan índices locales: el selectivo (38.7%), el selectivo ponderado (37.3%) y el general (36.8%), siempre en el periodo enero-agosto 2026.

Le siguen, a su vez, tres fondos mutuos que invierten principalmente en títulos peruanos, con ganancias de 34.6%, 30.7% y 29.9% en el periodo de análisis.

No obstante, Espada advierte que entre octubre del 2026 y marzo del 2027 se espera un efecto “más destructivo” del Fenómeno de El Niño. De ese modo, aparte de las empresas, sobre todo pesqueras, que ya se ven afectadas por el tema climático, otros sectores con más relevancia para bolsa se verán impactados.

Por ejemplo, el analista mencionó a las financieras, por un eventual deterioro de su cartera ante un aumento de la morosidad, y las compañías de consumo masivo, por la posible interrupción de sus cadenas de distribución.

Lo anterior se suma al reciente anuncio del alza de la tasa de referencia de la Fed, que afecta tanto a la renta fija (porque un aumento de tasas reduce el valor de los bonos y viceversa) y la renta variable.

“Podría darse (un recorte en las ganancias en la bolsa peruana). Si te pones a pensar, ya todas las buenas noticias ocurrieron: el resultado electoral, los términos de intercambio y el crecimiento de la demanda interna. Ya todo está interiorizado. Más bien existe un riesgo de que el FEN sea más fuerte de lo esperado. Lo único positivo que podría suceder a nivel bursátil en lo que resta del año es una paz duradera en Irán que lleve a que el petróleo caiga a US$ 70. Pero no lo veo así”, opinó Espada.

“Cerraríamos el año positivo (en la BVL), pero más con un sesgo a la baja (con respecto a lo acumulado)”, agregó.

El índice general de la BVL reporta al 29 de septiembre una ganancia anual de 38.99%, algo mayor al cierre de agosto (36.78%).

Pérdidas

En contraste a las opciones que rindieron más, las que sufrieron las mayores pérdidas durante el periodo de estudio, según el ranking de MC&f e IFEL, fueron un fondo mutuo que invierte en deuda (sobre todo del extranjero) y uno que apuesta por acciones de la India.

Poder invertir en empresas chilenas, mexicanas, colombianas y peruanas en un solo lugar es la diferencia entre ir a un mercado pequeño, y una gran superficie. (Foto: Andina)





Solo 3 de cada 10 instrumentos superaron la inflación

En lo que va del año, los instrumentos financieros analizados por MC&F e IFEL reportaron una ganancia promedio de 4.6% en los primeros ocho meses del año. El 28.3% de las alternativas, además, obtuvo rendimientos por encima de la inflación acumulada (3.9%).

Visto de otro modo, 7 de cada 10 opciones ofrecieron pérdidas en términos reales, es decir, el poder adquisitivo de los inversionistas se redujo.

En general, entre enero y agosto del 2026, de acuerdo con el citado informe, los instrumentos denominados en soles registraron un mejor desempeño con ganancias de 6.2% en promedio. Por el lado de aquellas opciones denominadas en dólares, lograron un alza de 3.8%, como media.

En esa línea, los depósitos a plazo en soles de las entidades financieras superaron aquellos en dólares. Las ganancias en divisa estadounidense fueron de 1.3%, mientras que en moneda local fueron de 3.1% (ambos promedios).

Durante el periodo de análisis, el tipo de cambio solo cayó -0.03%. Sin embargo, al cierre del 29 de septiembre, más bien se observa un repunte del dólar con una ganancia anual acumulada de 2.29% frente al sol tras el anuncio del alza de la tasa de referencia de la Fed.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.