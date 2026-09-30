Un inversionista sí puede comparar los fondos mutuos con los fondos de AFP, pues existen los aportes voluntarios. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Recientemente, los fondos de pensiones presumieron de la ganancia promedio histórica de sus portafolios, comparándose con los depósitos a plazos. Sin embargo, se podría buscar un paralelo con otro instrumento más similar, ¿cuál podría ser?

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