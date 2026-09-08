El cambio contribuirá a ordenar y formalizar una práctica –asesoría– que ese mercado ya aplica. (Foto: Pexles)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) incorporó requisitos para la inversión en fondos mutuos, con el objetivo de que las recomendaciones y orientación de esas empresas sean adecuadas para el perfil de riesgo de cada cliente.

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