Los fonds mutuos son una categoría de imversión con un rendimiento bastante dispar. (Foto: Carolina Urra/ Diario Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Al cierre de mayo, los fondos mutuos lograron ganancias de 4.6%, en promedio, en lo que va del 2026, según la consultora MC&F e IFEL, ¿qué se observa en el detalle?

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