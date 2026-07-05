La categoría de fondos mutuos muestra una dispersión considerable en sus resultados, oscilando entre -10.2% y 31.4%.

El fondo más rentable es uno que invierte en acciones asiáticas (31.4% de avance anual), con una importante participación de títulos de empresas tecnológicas que son proveedoras para el desarrollo de inteligencia artificial.

Le siguió un fondo de fondos que invierte en acciones de seguridad (22.5%), y luego otro que invierte en rentable variable(acciones) global (22.2%).

El fondo más rentable, entre enero y mayo del 2026, fue uno que invierte en acciones asiáticas. (Foto: Andina)

Esos tres fondos, con estrategias diferentes, tienen algo en común: están denominados en dólares.

Los rendimientos mostrados por MC&F e IFEL son calculados en soles. Es decir, parte de esa rentabilidad es por el alza del dólar (el tipo de cambio entre enero y mayo subió 1.5% y al cierre de ayer 03 de julio acumulaba un incremento de 1.13%).

Si bien la apreciación del billete verde ha podido favorecer de algún modo a los fondos mutuos en lo que va del año, hay que tomar en cuenta que los analistas prevén un escenario distinto para lo que resta de año.

Pasada la volatilidad por la etapa electoral, se esperan tensiones a la baja en el dólar. Incluso, Kallpa SAB proyecta que pueda cerrar el año entre S/ 3.3 y S/ 3.35.

Así, si cae el precio de la divisa, eso reduciría el rendimiento en soles de los fondos mutuos denominados en moneda extranjera.

Lo anterior es importante, en general, para el mercado de fondos mutuos si consideramos que 154 de los 206 de fondos que se ofrecían a mayo (74.8%), son en dólares, según Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú.

Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, señaló que se espera una tendencia a la baja para el tipo de cambio en los siguientes meses por los altos términos de intercambio (pese a la baja reciente en el precio de los metales) y su consecuente reflejo en indicadores como las reservas internacionales y la balanza comercial.

En ese contexto, el inversionista podría considerar cambiar la ponderación de su portafolio, quizás asignando un mayor porcentaje a los activos en moneda local, pero sin dejar de diversificar incluyendo instrumentos dólares (como los fondos mutuos), comentó.

154 de los 206 de fondos mutuos que se ofrecían a mayo (74.8%), son en dólares. (Foto: iStock)

García, por lo tanto, admitió que un menor precio del billete verde afecta el rendimiento “en soles” de los fondos denominados en esa moneda, pero enfatizó que lo importante es la diversificación.

El año pasado, cuando el dólar bajó algo más de 10% frente al sol por las tensiones generadas por la guerra comercial emprendida por Donald Trump, el retorno “solarizado” de los fondos mutuos se vio mermado.