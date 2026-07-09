"La gente quiere invertir, quiere invertir en Perú y también en sus propios negocios”, comentó el especialista de BBVA. (Foto: Andina).
"La gente quiere invertir, quiere invertir en Perú y también en sus propios negocios”, comentó el especialista de BBVA. (Foto: Andina).
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Zulema Ramirez Huancayo
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En un contexto con mejores perspectivas para algunos sectores productivos y relativa estabilidad, el mercado de fondos mutuos empezaría a captar los recursos de aquellos inversionistas que, en los últimos meses, optaron por mantener sus excedentes en liquidez.

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