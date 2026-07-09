“Hay gente que ha estado esperando y que ahora, entre julio, agosto, septiembre y octubre, va a entrar con más fuerza”, afirmó Antonio Cevallos, gerente general de Asset Management de BBVA, quien sostuvo que existe un grupo importante de personas que postergó decisiones de inversión a la espera de un panorama más claro.

Aunque en los episodios de mayor incertidumbre este año –por la guerra en Medio Oriente y el proceso electoral- no se observó una salida masiva de inversionistas del mercado, muchos decidieron mantenerse líquidos -en instrumentos de fácil conversión a efectivo-, a la expectativa de un mejor momento para invertir, como ahora, detalló.

El ejecutivo indicó que actualmente hay una importante disponibilidad de recursos en la economía proveniente del pago de utilidades y de dividendos. “Hay liquidez. La gente quiere invertir, quiere invertir en Perú y también en sus propios negocios”, comentó.

El patrimonio administrado por los fondos mutuos llegó a S/ 64,075 millones al cierre de junio​, lo que implica un incremento de 19.88% en los últimos 12 meses, indicó la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.

Evaluación

Cevallos consideró que el comportamiento de los inversionistas también es reflejo de una mayor madurez del mercado. En su opinión, hoy las decisiones responden menos a reacciones de corto plazo y más a una evaluación de las perspectivas económicas y de las oportunidades que ofrece el mercado.

No obstante, advirtió que el entorno internacional y local aún presenta factores de incertidumbre, por lo que recomendó mantener una visión de largo plazo al momento de invertir.

En ese contexto, consideró que, si las condiciones económicas se mantienen relativamente estables, el ingreso gradual de los recursos que hoy permanecen en liquidez podría convertirse en uno de los principales impulsores de los fondos durante la segunda mitad del año.

Celular

Otro cambio que destacó es la creciente digitalización del acceso a las inversiones. Así, señaló que hoy más personas ingresan a invertir desde un teléfono celular que desde una computadora, una tendencia que evidencia cómo la tecnología está transformando el modo en que los inversionistas participan en el mercado.

“Hoy vemos que entran aproximadamente tres veces más personas por el celular que por la computadora”, precisó.

Este cambio facilitó el acceso de nuevos participantes, especialmente de inversionistas más jóvenes y de personas que antes tenían menor contacto con el mercado financiero.

Instrumentos

La reducción de la incertidumbre tras el proceso electoral comienza a reflejarse en las decisiones de inversión de los peruanos, coincide en señalar Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Durante los meses previos a los comicios, proyectos empresariales, compras de inmuebles y otras inversiones de largo plazo fueron postergados por la percepción de riesgo.

Superado ese escenario, los recursos empiezan a canalizarse nuevamente hacia el mercado local, favoreciendo especialmente a los instrumentos denominados en soles.

A ello se suma una perspectiva favorable para el tipo de cambio, que en los próximos 12 meses podría mantenerse estable o descender hasta S/ 3.20 por dólar, impulsando el atractivo de las inversiones en moneda nacional.

El escenario contrasta con el de 2021, cuando la incertidumbre política provocó salidas de dinero de los fondos mutuos.

“El inversionista peruano de retail mantiene un perfil conservador, orientado a la generación de ingresos, por lo que muestra mayor preferencia por productos de renta fija e inversiones no reguladas (fondos privados)”, indicó.

En cambio, los instrumentos de renta variable continúan siendo menos atractivos para el público masivo.