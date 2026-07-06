El cambio de ánimo se produjo tras disiparse la incertidumbre política que se instaló luego de la primera vuelta electoral del 12 de abril. (Foto: Andina - Difusión)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Luego de varios meses marcados por la cautela, las micro y pequeñas empresas (mypes) han vuelto a solicitar financiamiento para reforzar sus inventarios de cara a la campaña comercial de Fiestas Patrias.

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