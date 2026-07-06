En conjunto, el sistema financiero estima desembolsar alrededor de S/ 14,000 millones en créditos entre junio y julio para financiar capital de trabajo, compra de inventarios y expansión de negocios.

Los dos bancos especializados en microfinanzas concentran una parte importante de ese monto. Mibanco proyecta desembolsar S/ 3,474 millones durante su campaña de medio año, lo que representa un crecimiento de 17% frente al mismo periodo del 2025.

La entidad señaló que, en un contexto de mayor dinamismo comercial y recuperación progresiva del crédito, los emprendedores peruanos vienen ajustando su oferta para responder a una demanda más activa y cambiante.

Por su parte, Compartamos Banco estima colocar más de S/ 944 millones en créditos entre junio y julio, cifra que implicaría un incremento de 29% respecto a la campaña de Fiestas Patrias del año pasado.

Asimismo, prevé que el ticket promedio de los préstamos supere los S/ 11,000, un avance de 13% frente al 2025, lo que refleja una mayor necesidad de financiamiento para ampliar inventarios y atender el incremento esperado de las ventas.

Según la entidad, esta coyuntura no solo eleva la demanda de crédito, sino que también abre oportunidades para que los emprendedores fortalezcan su capacidad operativa.

A estos desembolsos se suman las colocaciones previstas por las cajas municipales y rurales. Walter Rojas, gerente central de Negocios de la Caja Cusco, estimó que el sistema de cajas desembolsará alrededor de S/ 10,000 millones durante esta campaña.

En tanto, Víctor Blas, gerente de División de Estrategia y Finanzas de Financiera Confianza, espera que el volumen de créditos otorgados entre junio y julio crezca alrededor de 15% respecto del mismo periodo del año pasado.

Cambio de ánimo

Según especialistas, el cambio de ánimo se produjo tras disiparse la incertidumbre política que se instaló luego de la primera vuelta electoral del 12 de abril, cuando se confirmó que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, disputarían la Presidencia en la segunda vuelta.

Este escenario generó cautela entre los empresarios y ralentizó las decisiones de inversión y financiamiento, una nebulosa que se mantuvo hasta conocerse el resultado definitivo de los comicios del 7 de junio.

Durante ese periodo, las expectativas empresariales -publicadas por el Banco Central- mostraron un deterioro, reflejando la preocupación del sector privado sobre el rumbo de la economía, señaló Blas.

“No obstante, contar hoy con un panorama político más claro refuerza las expectativas sobre la demanda interna y eso impulsa la demanda de crédito. Teníamos proyecciones más conservadoras y finalmente el desempeño del último mes estuvo por encima de ellas”, afirmó.

Sin embargo, el repunte del crédito no es uniforme. Rojas advirtió que en el sur la campaña de Fiestas Patrias muestra un menor dinamismo, ya que las decisiones de inversión y endeudamiento aún se toman con cautela pese a la reducción de la incertidumbre política tras las elecciones.

Rojas sostuvo que la expectativa es que la confianza continúe recuperándose en los próximos meses conforme se consolide el nuevo escenario político y económico.

Ventas

Blas prevé además que las ventas de las mypes durante esta campaña podrían crecer por encima del 10% frente a Fiestas Patrias del 2025.

“Cuando se acercan las campañas, los clientes mantienen su crédito regular y solicitan un crédito adicional para financiar inventarios. El mayor monto que están solicitando refleja que esperan vender más”, explicó.

También se aprecia un aumento en el ticket promedio, dijo, pues esperan atender una mayor actividad económica o reforzar sus inventarios.

El Niño como riesgo latente

Pese al mayor optimismo para Fiestas Patrias, el sistema financiero mantiene cautela respecto de la segunda mitad del año debido al riesgo de un eventual Fenómeno El Niño.

Blas advirtió que las entidades financieras, especialmente aquellas con mayor exposición al sector agropecuario, ya evalúan restringir parcialmente la oferta crediticia para actividades vulnerables a eventos climáticos extremos.

“Para Fiestas Patrias el impacto todavía no se sentirá, pero sí podría afectar las campañas agrícolas y la campaña navideña, que dependen en buena medida del comportamiento del clima”, indicó.

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