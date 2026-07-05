La nueva guía publicada por el MEF busca ayudar a entidades públicas a responder con rapidez ante emergencias como el fenómeno de El Niño. (Foto: Agencia Andina)
La nueva guía publicada por el MEF busca ayudar a entidades públicas a responder con rapidez ante emergencias como el fenómeno de El Niño. (Foto: Agencia Andina)
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Redacción Gestión
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En medio del avance del , que se pronostica será fuerte, y la declaratoria de estado de emergencia en 796 distritos por peligro a intensas lluvias, el publicó una guía para acelerar la respuesta del Estado agilizando la contratación de bienes, servicios y obras.

Con este documento denominado “Guía para el Abastecimiento en Situación de Emergencia” se reúnen las herramientas contempladas en la y su reglamento para que los funcionarios de las entidades de los tres niveles de gobierno (ministerios, municipalidades y regiones) identifiquen qué mecanismo de contratación corresponde aplicar antes, durante y después de una emergencia.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, sostuvo que esta herramienta facilitará la toma de decisiones de las autoridades y equipos técnicos cuando se requiera atender a la población de manera inmediata.

En una emergencia, actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Esta guía ayuda a que gobiernos regionales, municipios y demás entidades públicas cuenten con orientaciones claras para abastecerse oportunamente de los bienes, servicios y obras que requiere la atención de la población, sin salir del marco legal”, dijo.

El Niño se extendería hasta el verano del 2027. (Foto: Andina)
El Niño se extendería hasta el verano del 2027. (Foto: Andina)
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Contratos antes de la emergencia

La guía incluye herramientas previstas en la nueva normativa de , como los contratos de contingencia, que permiten asegurar previamente bienes y servicios para hacer frente a eventos futuros e inciertos, como inundaciones, huaicos o interrupciones de servicios esenciales.

Con esto, las entidades públicas pueden iniciar acciones sin esperar una declaratoria formal de emergencia, siempre que exista un sustento técnico que demuestre la ocurrencia de una situación de desastre, emergencia o peligro inminente.

También reúne en un solo documento alternativas como el procedimiento de selección no competitivo para la atención inmediata de emergencias, las contrataciones para rehabilitación y reconstrucción, la adquisición de bienes y servicios mediante proveedores no domiciliados, el uso de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y lineamientos para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, así como el registro, distribución y trazabilidad de los bienes durante una emergencia.

Además, con este documento se desarrolla el procedimiento de contratación no competitivo mediante cinco pasos, acompañado de ejemplos, esquemas, tablas, líneas de tiempo y recomendaciones para facilitar la aplicación de la normativa y brindar mayor seguridad jurídica a las entidades públicas.

Como parte de esto, el MEF informó que entre enero y junio de este año especialistas del Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de la red CONECTAMEF, realizaron 176 asistencias técnicas sobre contrataciones en situaciones de emergencia.

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