En caso de que los gobiernos locales requieran maquinaria, deberán presentar la solicitud correspondiente al Gore. (Foto: Difusión)
En caso de que los gobiernos locales requieran maquinaria, deberán presentar la solicitud correspondiente al Gore. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional previsto para los próximos meses; además, los distritos de Namora, en la provincia de Cajamarca, y Bellavista, en la provincia de Jaén, registran un nivel de riesgo muy alto de inundaciones.

fue remitido a las municipalidades provinciales con el detalle de las posibles afectaciones para que adopten medidas de prevención y respuesta.

Fiorella Alvarado Cosavalente, directora de Defensa Nacional del Gore Cajamarca, informó a que se realizó un análisis para identificar los distritos que podrían ser más afectados, y el escenario de riesgo en base a lluvias intensas se enfoca en dos peligros.

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Uno de estos son las inundaciones, que se darían en los distritos de Namora y Bellavista con un nivel de riesgo muy alto. El otro son movimientos en masa, que incluyen deslizamientos y huaicos, los cuales podrían afectar a 35 distritos de la región.

Huaicos.
Huaicos.

Requisitos para pedir ayuda

En caso de que los gobiernos locales requieran maquinaria, deberán presentar la solicitud correspondiente al Gore, debido a que se exige un compromiso por parte de las autoridades, además de la elaboración de la ficha técnica, así como la supervisión y vigilancia del uso de los equipos. “Si no contamos con estos requisitos, es complicado intervenir”, afirmó.

Asimismo, la funcionaria señaló que de Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Educación y Salud, para atender las emergencias de acuerdo con las fichas técnicas elaboradas por los gobiernos locales.

“A nivel de estos sectores existen declaratorias de estado de emergencia vigentes, lo que permite la intervención de las entidades correspondientes; sin embargo, esta debe realizarse previa solicitud y registro por parte de la municipalidad”, señaló. “Es necesario cumplir el procedimiento establecido y presentar la solicitud correspondiente”, acotó.

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