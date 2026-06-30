Algunas mypes evalúan la contratación de seguros multirriesgo, aunque hacerlo cuando la amenaza climática ya es inminente suele implicar primas más elevadas. Foto: Internet.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las empresas en el país ya vienen anticipando los efectos de un posible Fenómeno de El Niño de gran intensidad, que podría afectar significativamente sus resultados financieros y el valor de sus activos.

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