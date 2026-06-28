El número de empresas peruanas que exportan se expandió ligeramente durante el inicio del 2026. Entre enero y abril, un total de 6,326 compañías enviaron productos al exterior, 4% más que hace un año, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Detrás de ese avance hubo una fuerte rotación. Mientras 2,194 empresas incursionaron por primera vez a los mercados internacionales, otras 1,953 dejaron de exportar debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad.

Del total de empresas que exportaron durante los primeros cuatro meses del año, solo 250 mantienen envíos ininterrumpidos al exterior desde el año 2000. De estas, la mayoría fueron grandes (110), seguidas por las pequeñas (85), microempresas (44) y medianas (11).

La mayoría de los exportadores son pequeños

Las cifras del CIEN de ADEX muestran que las micro y pequeñas empresas representaron el 93.3% del total de exportadoras en el primer cuatrimestre.

Microempresas: 3,788

Pequeñas empresas: 2,116

Medianas empresas: 120

Grandes empresas: 302

Pese a ello, la mayor parte del negocio continúa concentrándose en un grupo reducido pues el 90.2% del valor exportado fue realizado por las grandes exportadoras que sumaron envíos por US$ 32,395 millones.

En tanto, las pequeñas empresas tienen un 6.2% de participación en las exportaciones peruanas, seguida de las medianas con el 3% y las microempresas apenas con el 0.6%.

La agroindustria concentra el mayor número de empresas exportadoras. (Imagen: Andina)

Los mercados del Perú

El reporte también advierte una elevada dependencia de pocos mercados. En general, el 59.5% de las empresas exportó a un solo destino y apenas el 4.3% logró llegar a diez o más mercados.

Además, 2,654 empresas comercializaron un único producto hacia un solo país. De ese grupo, casi nueve de cada diez fueron microempresas y pequeñas empresas.

Cabe añadir que Estados Unidos se mantuvo como el mercado al que llegó el mayor número de empresas peruanas, con 1,598 exportadoras. Le siguieron:

Unión Europea (1,407)

Chile (1,198)

India (1,134)

Ecuador (930).

¿Qué se exporta más?

Por sectores, el reporte indica que la agroindustria concentra el mayor número de empresas exportadoras, con 1,762 compañías. Le siguieron minería tradicional (1,236), metalmecánica (1,077) y químico (957).

Entre los rubros que más ampliaron su base empresarial destacaron hidrocarburos, con un crecimiento del 30%; agro tradicional (12%); pesca y acuicultura (11.3%); y minería tradicional (10.9%).

Sin embargo, se redujeron los envíos en los sectores de pesca tradicional (-11.8%), maderas (-10.6%), joyería (-8.7%), prendas de vestir (-5.1%) y siderometalurgia (-4.3%).