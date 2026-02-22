Un total de 9,126 empresas peruanas exportaron en el 2025, representando un aumento de 2.3% en la cantidad de negocios exportadores, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex).

La mayor parte de las exportadoras son microempresas pues representan el 53.7% de los negocios de envío al exterior. En total son 4,899 microempresas.

A esas les siguieron las pequeñas con 3,127 (34.3%), las grandes con 830 (9.1%) y las medianas con 270 (3%). De esa manera, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) concentraron el 90.9% de todas las unidades exportadoras.

Sin embargo, si se analiza el monto exportado la distribución es diferente. De los US$ 90,082 millones despachados en el 2025, el 95.9% fue generado por las grandes compañías al sumar US$ 86,408 millones.

En tanto, las empresas pequeñas aportaron el 2.7%, las medianas el 1.1% y las microempresas apenas el 0.3%.

“Aunque las grandes son las líderes, las pequeñas también amplían el número de sus mercados y productos. Estas cifras muestran que podemos competir en el mundo y fortalecer nuestra presencia”, indicó el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien-Adex, Gabriel Arrieta Padilla.

La mayor parte de las exportadoras son microempresas, pero las empresas má grandes concentran mayor parte de los envíos. (Imagen: Andina)

Cabe indicar que, al analizar la concentración se indica que las 10 principales compañías agruparon el 35.3% del valor total, equivalente a US$ 31,806 millones. Esto refleja que una pequeña cantidad de compañías genera gran parte del valor.

Empresas que salen y entran del mercado

Un total de 2,589 dejaron de exportar en el 2025 debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad. De ese grupo, el 93.7% fueron mypes.

Al mismo tiempo, ingresaron 2,794 nuevas exportadoras, de las cuales 2,482 fueron mypes, 96 medianas y 216 grandes.

Por sectores

El reporte de Adex indicó que el total de 9,126 empresas que exportaron el año pasado enviaron unos 4,227 productos a 145 países.

Los sectores con los stock más altos fueron agroindustria (2,452), metalmecánica (2,005), químico (1,544) y minería (1,483). También destacaron el rubro “varios” (1,402), prendas de vestir (1,063) y textil (606), entre otros.

De los 15 sectores analizados, seis ampliaron su base empresarial, siete retrocedieron y dos no registraron cambios.

¿A qué mercados se exportó?

Más de la mitad de empresas exportó a un solo destino y apenas el 5.8% logró su presencia en diez o más mercados. Asimsimo, se reportó que unas 2,883 empresas enviaron un solo tipo de producto a un solo país . De ellas, el 72.3% fueron microempresas, el 21.8% pequeñas, el 3.9% grandes y el 2% medianas.

Pero, ¿a dónde enviaron sus productos? El principal destino fue Estados Unidos, con 2,444 empresas exportando a ese país.

Le siguieron la Unión Europea (2,187), Chile (1,971), Ecuador (1,453), India (1,321), Emiratos Árabes Unidos (1,201), Colombia (1,061), Bolivia (972), México (889), China (707) y Canadá (705).

Además, por regiones de origen, Lima concentró la mayor cantidad de empresas exportadoras con 5,491. Luego se ubicaron Puno (1,316), Callao (672), Piura (655), Ica (523), Arequipa (435), La Libertad (367), Tacna (363) y Áncash (329).