El clima ya no solo altera las ventas. También está empujando a la industria textil a cambiar la forma en que diseña, produce y planifica sus campañas. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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El invierno ya no ofrece las certezas de hace algunos años. Las temperaturas inusualmente cálidas registradas durante esta campaña, debido al Fenómeno El Niño, no solo han golpeado las ventas de prendas abrigadoras, sino que también están acelerando un cambio de fondo en la industria textil y de la moda. Diseñadores, confeccionistas, especialistas en marketing y empresarios coinciden en que el calendario tradicional de colecciones comienza a perder vigencia frente a un consumidor que exige prendas más versátiles y un clima cada vez más difícil de anticipar.

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