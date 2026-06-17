Aunque el invierno se iniciará oficialmente este domingo 21 de junio, para muchos peruanos la estación podría pasar prácticamente desapercibida. La presencia del fenómeno El Niño Costero está modificando las condiciones habituales de la temporada y generará un invierno más cálido de lo normal, no solo en la costa norte del país sino en Lima y Callao.

Así lo advirtió Luis Vásquez, vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), quien explicó que las elevadas temperaturas registradas durante el otoño continuarán durante los próximos meses debido al calentamiento anómalo del mar frente a las costas peruanas.

“Este otoño prácticamente no se ha sentido y se esperaría que el invierno tampoco sea un invierno tan crudo como normalmente lo conocemos. Tendremos un invierno ligeramente más cálido”, señaló el especialista a Andina.

Según explicó, el calentamiento no solo se presenta en la superficie marina, sino también en toda la columna de agua, lo que genera una transferencia constante de calor hacia la atmósfera. Como consecuencia, las temperaturas mínimas y máximas se mantienen por encima de sus valores habituales, incrementando la sensación térmica en las ciudades costeras.

“Hay temperaturas más cálidas y ese remanente de calor del océano pasa a la atmósfera. Por eso tenemos un otoño cálido y tendremos un invierno cálido”, recalcó.

El vocero del Enfen precisó que el incremento de las temperaturas no implica, por ahora, la ocurrencia de lluvias importantes en la costa peruana durante el invierno.

“Estamos en un periodo seco y no se van a tener lluvias significativas. Podrían presentarse algunas lloviznas en determinados lugares, pero no eventos de gran magnitud”, explicó.

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Temperaturas superan los 30 °C en varios distritos de Lima por nueva ola de calor. (Foto: Andina)

Asimismo, advirtió que, de prolongarse las condiciones de El Niño hacia el verano, podrían generarse impactos en diversos sectores productivos del país. Uno de ellos sería la industria textil, que tendría que adaptarse a una demanda mayor de prendas ligeras en lugar de ropa abrigadora tradicionalmente asociada a la temporada invernal.

Cabe indicar que actualmente hay dos fenómenos en desarrollo: El Niño Costero y el Niño Global. Aunque están relacionados, se desarrollan en zonas distintas del Océano Pacífico. El Niño Costero se monitorea en la región Niño 1+2 (frente a las costas de Perú y Ecuador), mientras que El Niño global se desarrolla en la región Niño 3.4 (es decir en el Pacífico central).

Temperaturas de 25 a 30 grados

En la víspera, la meteoróloga del Senamhi, Angie Flores, informó que Lima y Callao experimentarán un incremento de las temperaturas diurnas entre el 16 y el 18 de junio, con valores que podrían oscilar entre los 25 °C y 30 °C, cifras inusuales para esta época del año.

La especialista explicó que, en condiciones normales, durante junio las temperaturas suelen fluctuar entre 16 °C y 20 °C. Sin embargo, la presencia de El Niño costero está generando anomalías térmicas de entre cinco y seis grados por encima de los registros habituales.

“Este mes de junio, Lima registrará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal”, indicó Flores, quien precisó que los distritos ubicados lejos del mar, como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, serán los más afectados por los picos de calor.

Pese al ambiente más cálido de lo habitual, aclaró que ello no significa la desaparición de las características típicas del invierno limeño. Flores explicó que continuarán los amaneceres nublados y las lloviznas ligeras, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.