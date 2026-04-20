La casa de moda Dior cumple 80 años este año y se mantiene como una de las firmas más influyentes de la industria global. Fundada en 1946 en París por el diseñador francés Christian Dior, la marca surgió en un contexto histórico marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, en el que la escasez de materiales y la sobriedad dominaban tanto la vida cotidiana como la moda.

En ese escenario, Dior planteó una propuesta que contrastaba con la austeridad dominante, apostando por el regreso del refinamiento, la elegancia y la valorización de la alta costura.

El primer gran hito de la marca tuvo lugar en 1947 con la presentación de su colección debut, conocida posteriormente como el “New Look”. Esta propuesta introdujo una silueta femenina que rompía con los esquemas de la época: cinturas estrechas, hombros suaves y faldas amplias confeccionadas con una cantidad considerable de tela.

La colección generó un fuerte impacto en la moda internacional, no solo por su estética, sino también por lo que representaba simbólicamente: el retorno al lujo y a la feminidad tras años de restricciones. A partir de ese momento, Dior se consolidó como un referente clave dentro de la alta costura parisina.

Cambios en la dirección de la marca

Durante la década de 1950, la firma experimentó un crecimiento acelerado, ampliando su presencia en mercados internacionales y consolidando su modelo de negocio. Sin embargo, en 1957, la muerte repentina de Christian Dior marcó un punto de inflexión.

La dirección creativa fue asumida por Yves Saint Laurent, quien con apenas 21 años se convirtió en uno de los directores creativos más jóvenes de la historia de la moda. Su enfoque aportó una visión más moderna y juvenil, aunque su permanencia en la casa fue breve, finalizando en 1960.

Tras su salida, Marc Bohan tomó el control creativo de Dior y se mantuvo en el cargo durante cerca de tres décadas. Su gestión estuvo caracterizada por una estética más sobria y funcional, en línea con los cambios sociales de los años 60 y 70, cuando la moda comenzó a orientarse hacia una mayor practicidad.

Bajo su dirección, la marca fortaleció su estructura comercial y logró adaptarse a un mercado en transformación, en el que el prêt-à-porter comenzaba a ganar protagonismo frente a la alta costura tradicional.

En la década de 1980, el diseñador italiano Gianfranco Ferré asumió la dirección creativa, introduciendo una propuesta marcada por el rigor estructural y una estética de inspiración arquitectónica. Su trabajo contribuyó a reforzar la identidad de Dior como una casa de moda vinculada a la sofisticación y al diseño técnico.

Posteriormente, en 1996, John Galliano tomó el liderazgo creativo, inaugurando una etapa caracterizada por la teatralidad, la experimentación y el impacto mediático de sus desfiles. Durante este periodo, Dior logró posicionarse como una marca influyente no solo en la moda, sino también en el ámbito cultural y artístico.

El inicio del siglo XXI representó una nueva etapa de transformación para la firma. Tras la salida de Galliano en 2011, Raf Simons fue designado como director creativo, aportando una visión más minimalista y contemporánea, centrada en reinterpretar los códigos clásicos de la casa con un enfoque moderno.

En 2016, Maria Grazia Chiuri asumió la dirección creativa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Dior. Su gestión ha estado marcada por la incorporación de discursos sociales, especialmente vinculados al feminismo, así como por una apertura hacia nuevas formas de expresión cultural dentro de la moda.

Diversificación

A lo largo de sus ocho décadas, Dior ha desarrollado un proceso sostenido de diversificación. Además de la alta costura, la marca ha consolidado líneas de “prêt-à-porter” (listo para llevar), accesorios, marroquinería, perfumes y cosméticos.

Estas divisiones han permitido ampliar su alcance a nivel global, posicionando el nombre Dior como un referente en distintos segmentos del mercado del lujo. Las fragancias y productos de belleza, en particular, han jugado un papel clave en la expansión comercial de la marca.

Katherine Muñoz, docente de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que la principal característica para que se mantenga vigente hasta el día de hoy es que la marca ha sabido adaptarse.

“Comienza con una historia muy clásica, ligada a la alta costura y enfocada exclusivamente en ese segmento. Sin embargo, con el tiempo ha estado orientada a atender las distintas necesidades de los consumidores en diversos entornos socioeconómicos, considerando que en sus inicios era una marca exclusivamente de lujo”, comentó.

Para la experta, a través de la diversificación de sus productos y de mantenerse atenta a estos cambios, la marca logra desarrollar nuevas líneas como perfumería, maquillaje y tratamiento.

“Estos segmentos, especialmente perfumería y maquillaje, le permiten llegar a un público más amplio, ya que cuentan con precios más accesibles en comparación con la costura y la alta costura, es decir, la ropa. De esta manera, la marca amplía su alcance y logra cubrir de forma más integral el rubro de la moda”, subrayó Muñoz.

José Luis Wakabayashi, profesor del área de Marketing de ESAN Graduate School of Business, coincidió en que Dior ha logrado desarrollar una estrategia de extensión de marcas a través del tiempo.

Es decir, ha pasado de ser una marca enfocada en prendas de vestir a ramificarse en varias líneas de negocio, como perfumes, licores, bolsas, joyas, relojes y cosméticos. Así pudo expandir su mercado e innovar con frecuencia en cada vez más rubros.

“Esta estrategia aplicada por Dior es consistente con su propósito de negocio: hacer que sus consumidores se sientan únicos y especiales. Ese fue el propósito que establecieron con el negocio inicial de la moda y que han transmitido con acierto en sus líneas restantes. Es una marca que siempre está a la vanguardia en cuanto a innovación, no solo en el rubro de la moda, sino también en sus otras líneas de negocio”, destacó.

Hacia dónde apunta la marca

En el ámbito empresarial, Dior forma parte del conglomerado LVMH, uno de los grupos de lujo más importantes del mundo. Esta integración ha facilitado su crecimiento sostenido, así como su adaptación a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas del mercado.

José Luis Wakabayashi mencionó que el público inicial de Dior era muy selectivo y sofisticado. Sin embargo, en la actualidad, han logrado aumentar su presencia entre los consumidores cada vez más jóvenes.

“No me refiero solo a profesionales de 25 a 35 años, sino también a la generación Z o millennial, es decir, estudiantes y jóvenes adultos de 16 a 24 años”, dijo.

Asimismo, señaló que en sus inicios, la marca se asociaba de manera exclusiva a las mujeres. Sin embargo, hoy también está ligada a los hombres, y no solo adultos, sino también jóvenes o personas de generaciones más recientes.

“En pocas palabras, el crecimiento de Dior no se debe solo a la diversificación de sus líneas de productos o a su expansión en nuevos mercados geográficos, sino también a la captación de un público objetivo cada vez más joven”, afirmó.

Por su parte, Katherine Muñoz comentó que la marca tiene dos tipos de consumidores: aquellos de un nivel socioeconómico alto, es decir, los que pueden acceder y pagar sus productos; y un público aspiracional, en la medida en que puedan pagar por categorías como maquillaje o perfumería, que cuentan con precios más accesibles.

En ese marco, mencionó que “los productos de mayor valor, como carteras, bolsos y accesorios, están localizados en otros países y ni siquiera están ofertados aquí en Perú. Es decir, que están dirigidos a un segmento mucho más alto”.

Presencia en Perú

En diciembre del 2024, se inauguró la primera tienda boutique de la marca en el país, enfocada en fragancias, maquillaje y tratamiento (skincare). El establecimiento está ubicado en el centro comercial Jockey Plaza.

Para Katherine Muñoz, explicó que si bien se usa la terminología de “boutique”, el concepto estaría mas orientado a una “flagship store”. Estas son tiendas ícono o tiendas bandera que se ubican en los principales centros comerciales y que contribuyen a reforzar el brand equity en cada capital de un país determinado.

“Es importante que siempre esté la imagen de marca presente en estos países, especialmente en las capitales, para lograr recordación frente a la competencia y ante la diversidad de alternativas disponibles”, detalló.

Por su lado, José Luis Wakabayashi comentó la presencia de las marcas de lujo en el Perú ha crecido con el paso de los años.

“En nuestro país, también existe un segmento cada vez más sofisticado de marcas de lujo, relacionadas con negocios como el automovilismo y la relojería. En el Perú todavía existen muchas oportunidades de desarrollo no solo para Dior, sino también para otras marcas de lujo”, ratificó.

Adicional a ello, consideró que, en la actualidad, Dior sigue desarrollando muchos conceptos interesantes, con apoyo de las nuevas tecnologías. A pesar de los años, la marca se mantiene vigente, innova y se actualiza de acuerdo con los cambios que se suscitan en el marketing.

“Es parte de lo que una buena marca tiene que hacer: informarse sobre las nuevas tendencias y tratar de explotarlas al máximo”, concluyó.