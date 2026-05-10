En línea con esta estrategia, la marca viene trabajando desde 2025 en el desarrollo de productos para España. Para mediados de 2026 a través de lo que se prevé sean más de 12 puntos de venta, desembarcarían cerca de 3,000 prendas básicas de algodón pima, con diseños sobrios y sin enfoque deportivo.

Mientras que en Asia, el ingreso a Corea del Sur —particularmente en Seúl— responde a una lógica distinta, enfocada en el segmento de golf con prendas técnicas y materiales especializados como nylon.

Aunque se trata de un mercado exigente, con alto poder adquisitivo y una marcada preferencia por el diseño, Dymtex se encuentra en una segunda etapa de envío de correcciones tras una primera evaluación de producto.

“Seúl tiene una tendencia más pintoresca”, explicó José Luis de la Cruz, gerente general de Dymtex, a Gestión.

Y es que a diferencia de Europa o Estados Unidos, donde predominan los básicos, en Seúl la propuesta apunta a una estética más elaborada, aunque sin caer en lo estridente.

En ese sentido, la marca busca desarrollar prendas más disruptivas y creativas, incorporando detalles como cierres o elementos de diseño, pero manteniendo sobriedad en los gráficos

Su objetivo inmediato es concretar una primera orden de hasta 5,000 prendas y competir con marcas posicionadas con propuestas de alta gama.

(Foto: Dymtex)

Como parte de su validación en el mercado, la empresa envió muestras al torneo Ladies Professional Golf Association (LPGA) en Seúl en octubre de 2025 , donde pudieron corroborar la presencia de marcas como Malbon (estadounidense) y Anew (japonesa), que cuentan con alta tecnología y atienden un mercado exigente en el golf.

“Ambas se perfilan como los principales competidores para Acon en su línea athleisure en la capital surcoreana”, señaló.

Dymtex suma nuevos puntos de venta en América Latina

En América Latina, Acon ya cuenta con presencia en Colombia, Chile y México, donde ha desplegado una estrategia diferenciada.

El ingreso inicial en estos mercados se dio a través de su línea relaxed fit; sin embargo, la marca apunta ahora a una transición progresiva hacia propuestas deportivas vinculadas al golf, en línea con su desarrollo de producto.

A nivel operativo, en Colombia —donde trabaja con alrededor de 15 distribuidores— la compañía evalúa centralizar su operación en un solo socio con el objetivo de optimizar la logística. En México, el foco está puesto en introducir la línea de golf, mientras que en Chile avanza en negociaciones para ampliar su presencia en el canal retail.

En paralelo, la compañía proyecta fortalecer su presencia en Perú, su mercado base, con una expansión más allá de Lima. El plan contempla sumar más de 15 puntos de venta en ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco y Tacna.

(Foto: Dymtex)

Para 2026, Colombia lidera la expansión con la proyección de 12 nuevos puntos, mientras que México prevé incorporar tres adicionales, consolidando así el crecimiento de la marca en la región.

Plan de Dymtex para el crecimiento comercial en 2026

El plan de inversión de Dymtex estará concentrado en infraestructura (65%), seguido de producción (25%) y marketing (10%), con foco en expansión comercial, posicionamiento de marca y desarrollo de canales.

Asimismo, la compañía proyecta un crecimiento acelerado: tras registrar ingresos por US$ 207,000 en 2025, espera superar los US$ 700,000 en 2026, lo que implicaría un incremento de 350% en su segundo año de operación. En paralelo, Dymtex proyecta ventas por S/ 12 millones en 2026, mientras que su marca propia Acon prevé superar los S/ 2 millones.

A nivel de canales, el e-commerce se consolida como un eje clave dentro de la estrategia comercial. Tras cerrar 2025 con ventas por US$ 77,000 (1,400 tickets y un ticket promedio de US$ 55), la proyección para 2026 apunta a US$ 187,000, con 3,400 tickets y el mismo ticket promedio, reflejando una mayor penetración digital y recurrencia de compra.

Además, el retail físico también impulsa el crecimiento. La marca pasaría de una tienda en 2025, con ingresos por US$ 57,000, a tres puntos de venta en 2026, con una facturación estimada de US$ 200,000, como parte de su estrategia de posicionamiento y experiencia de marca.

A estos canales se suma el fortalecimiento de la red de distribuidores, que escalaría de 16 en 2025 —con ventas por US$ 100,000— a 50 en 2026, con una proyección de US$ 350,000, consolidándose como un pilar relevante en la expansión comercial.

No obstante, este crecimiento se dará en un entorno desafiante, marcado por la volatilidad del tipo de cambio, el contexto político electoral en Perú y la coyuntura internacional, que podría impactar mercados clave como Colombia.

Más datos sobre Dymtex

• Marcas. Dymtex, como empresa matriz, es distribuidor autorizado de prendas de vestir y calzado de marcas como Tommy Hilfiger, Náutica, Adidas, Nike, Puma, Reebok y Quest. También distribuye gafas de sol de Dolce & Gabbana, Oakley, Ray-Ban, Versace y Gucci.

• Estados Unidos. La empresa ya está presente en EE.UU., donde cuenta con el registro de su marca Acon y planea abrir su tienda propia en 2027.

• Internacionalización. Acon busca una certificación en Europa para comercializar su línea de alta costura y desde allí llegar a mercados como Dubái y Seúl.