Acon avanza en su internacionalización con una propuesta que combina básicos y prendas técnicas. (Foto: Dymtex)
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Dax Canchari Reyes
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Acon, la marca de moda masculina de Dymtex, destinará US$ 2.5 millones en 2026 para impulsar su expansión internacional, con su próximo ingreso a España y el avance de su desarrollo comercial en Corea del Sur. Su crecimiento en mercados externos se basa en un portafolio segmentado en cuatro líneas de producto —athletic, casual, clásica y relaxed fit— que adapta según las características de cada mercado y el perfil del consumidor.

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