Pangea, moda sostenible. (Foto: Pangea)
Mía Ríos
Mía Ríos

Un grupo de ocho empresas peruanas mostraron su talento y diseños en la ARTA Gallery del Distillery District de Canadá, durante el Peruvian Fashion Showcase.

