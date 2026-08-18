Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
Varias personas se encuentran junto a un gran socavón formado tras las fuertes lluvias en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026. (Cristobal Basaure / AFP)
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Redacción Gestión
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que obligaron a las autoridades, en el marco del temporal, a decretar la Alerta Roja y evacuar varios sectores de la localidad.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, publicó en su cuenta en la red social X el mandatario chileno, José Antonio Kast.

La intensidad de las precipitaciones, que en pocas horas alcanzaron cerca de 30 milímetros de agua caída en un área que promedia cinco al año, provocó la activación de quebradas y deslizamientos de tierra en masa que desataron la emergencia.

“Estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”, afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

escombros y desechos siendo arrastrados por un río de agua y barro con dirección al mar a gran velocidad.

El temporal en la zona norte dejó, hasta el momento, una persona fallecida y a la fecha se consignan por lo menos 2,000 damnificados en la región de Antofagasta.

entre el norte y el sur, y que ya había dejado 15 fallecidos a nivel nacional.

Elaborado con información de EFE.

Un vehículo afectado por el desborde de la quebrada Santa Gracia en el sector El Islón, en La Serena, Chile, el 21 de julio de 2026. (Hernán Contreras / EFE)
Un vehículo afectado por el desborde de la quebrada Santa Gracia en el sector El Islón, en La Serena, Chile, el 21 de julio de 2026. (Hernán Contreras / EFE)

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