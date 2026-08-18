El objetivo central es transformar el impacto de la minería en mejoras reales y sostenibles para la población local. | Foto: Pexels.
El objetivo central es transformar el impacto de la minería en mejoras reales y sostenibles para la población local. | Foto: Pexels.
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Redacción Gestión
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El objetivo central es transformar el impacto de la minería en mejoras reales y sostenibles para la población local, priorizando el acceso a servicios e infraestructura básica.

La modificación apunta a corregir el actual esquema de distribución del canon, que muchas veces se concentra en capitales regionales sin beneficiar a quienes viven más cerca de las operaciones mineras.

“Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega la infraestructura básica que tanto reclaman”, afirmó Shinno, durante su participación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026.

Además,

“La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae esta actividad extractiva”, sostuvo Shinno, quien enfatizó que el Estado debe responder con soluciones duraderas y visibles a las expectativas de las comunidades.

Innovación, confianza y sostenibilidad

Shinno explicó que la reforma del canon minero se inscribe en una estrategia más amplia, basada en tres pilares: innovación, confianza y sostenibilidad. Detalló que la innovación no se limita a la incorporación de tecnología en los procesos, sino que implica buscar nuevos mecanismos para mejorar la relación de las empresas con las comunidades y facilitar la gestión estatal.

“La tecnología y la inteligencia artificial van a ser de mucha utilidad para la reducción de los tiempos de evaluación. Simplificar procesos no significa debilitar estándares ambientales, significa eliminar la burocracia para poder generar desarrollo oportuno”, afirmó el ministro.

Se efectuarán ajustes sobre el esquema del canon minero. | Difusión
Se efectuarán ajustes sobre el esquema del canon minero. | Difusión

En cuanto a la confianza, Shinno destacó que se construye día a día con el cumplimiento de los compromisos asumidos y con la demostración de beneficios concretos de la minería formal.

Además,

El ministro concluyó que el rediseño del canon minero, junto con la adopción de estos tres pilares, marca el inicio de una nueva etapa para el sector, en la que el desarrollo económico va de la mano con el bienestar social y la protección ambiental.

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