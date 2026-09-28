Keiko Fujimori y Nayib Bukele. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, informó que ha recibido la invitación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar dicho país a fines de octubre.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, expresó su emoción y resaltó que el presidente Bukele “tiene muchas lecciones aprendidas para compartir” con nuestro país.

“Efectivamente, hemos recibido la invitación para una visita oficial de la presidenta a El Salvador a finales de mes, donde se encontrará con el presidente Bukele. afirmó el canciller.

Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori.

Fecha confirmada y temas a tratar

Espá dijo que el principal tema que abordarán ambos mandatarios durante la reunión oficial, prevista para el 29 de octubre, será la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

, indicó.

El canciller destacó que la situación de El Salvador evidencia cómo las organizaciones criminales transnacionales pueden desplazarse por distintos países del hemisferio.

destacó.

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