La presidenta de la república, Keiko Fujimori, informó que ha recibido la invitación del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar dicho país a fines de octubre.

La jefa de Estado calificó este anuncio como “una gran noticia” e indicó que por el momento no podía dar más detalles de la invitación que le ha extendido el mandatario salvadoreño.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, expresó su emoción y resaltó que el presidente Bukele “tiene muchas lecciones aprendidas para compartir” con nuestro país.

“Efectivamente, hemos recibido la invitación para una visita oficial de la presidenta a El Salvador a finales de mes, donde se encontrará con el presidente Bukele. Estamos seguros de que, en ese afán de luchar contra organizaciones criminales transnacionales que no respetan la soberanía de los países ni las fronteras, el presidente Bukele podrá compartir muchas lecciones aprendidas con la presidenta Fujimori”, afirmó el canciller.

Keiko Fujimori.

Fecha confirmada y temas a tratar

Espá dijo que el principal tema que abordarán ambos mandatarios durante la reunión oficial, prevista para el 29 de octubre, será la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

“El tema principal es el tema de la seguridad ciudadana, la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. La agenda se está elaborando entre los dos países y cuando la tengamos lista, la vamos a dar a conocer”, indicó.

El canciller destacó que la situación de El Salvador evidencia cómo las organizaciones criminales transnacionales pueden desplazarse por distintos países del hemisferio.

“Es un ejemplo de cómo los países de toda América, de todo el hemisferio, pues estamos hablando de El Salvador, que antiguamente era un país lejano, pero ahora que conocemos más la realidad de El Salvador, podemos ver cómo estas organizaciones criminales transnacionales se pueden mover por todo el hemisferio”, destacó.