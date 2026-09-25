Los titulares de las cortes superiores suscribieron un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial y la separación de poderes. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El pronunciamiento se da luego de que la presidenta Keiko Fujimori respaldara a los militares y policías procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno y cuestionara que continúen enfrentando procesos judiciales.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su discurso ante el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, señaló la mandataria.

Al respecto, la presidenta del Poder Judicial rechazó estos señalamientos y dijo esperar que la jefa de Estado, a su retorno al Perú, se retracte.

“Nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que, a pesar de que militares y policías han demostrado, dijo ella, que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, señaló.

“Que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá”, acotó.

Cortes superiores defienden independencia judicial

A través de un pronunciamiento, difundido hoy viernes 25 de setiembre, en las redes sociales del Poder Judicial, los magistrados reafirmaron “que la independencia judicial es un principio esencial del Estado constitucional de derecho y una garantía de los ciudadanos”, por lo que ninguna autoridad debería interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional

En esa línea, respaldaron a Tello Gilardi “en la defensa institucional de la independencia del Poder Judicial, de los jueces y juezas y del ejercicio autónomo de la función jurisdiccional”.

“Recordamos que corresponde exclusivamente a los jueces y juezas, dentro de sus competencias constitucionales y legales, conocer y resolver los procesos sometidos a su jurisdicción, sin presiones ni interferencias externas”, indicaron.

“Reafirmamos que la separación de poderes exige el respeto de las competencias constitucionales de cada poder del Estado y que la independencia judicial garantiza una administración de justicia conforme a la Constitución y la ley”, agregaron.

Finalmente, el pronunciamiento señala que “la independencia de los jueces y juezas y la separación de poderes son indispensables para la vigencia de la democracia y del Estado constitucional de derecho.”

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