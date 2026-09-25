La Clínica Javier Prado mantiene su operación en su tradicional local de Lince, donde evalúa nuevas alternativas para ampliar su infraestructura. Foto: Clínica Javier Prado
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Karen Guardia Quispe
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La Clínica Javier Prado mantiene activo su plan de inversiones en capex. Luego de poner en funcionamiento, en julio, su nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal que demandó cerca de US$ 2 millones, la institución continúa ampliando su infraestructura médica en su emblemática sede. ¿Qué nuevo proyecto viene desarrollando y qué espacio tiene previsto para seguir expandiéndose?

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