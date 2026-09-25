En detalle, la clínica continúa ejecutando inversiones en infraestructura y tecnología para ampliar progresivamente su capacidad de atención. Entre las principales incorporaciones recientes destaca una nueva Sala de Cineangiografía, que demandó una inversión cercana a los S/3 millones . Este es un ambiente especializado para realizar estudios y procedimientos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares mediante imágenes de los vasos sanguíneos.

La sala cuenta con equipamiento especializado para realizar estudios y tratamientos cardiovasculares, neurológicos y de otros órganos y tejidos. A esta incorporación se suma un equipo para ablación, destinado al manejo de arritmias.

Además, incorporó un tomógrafo Siemens Go Top de 128 cortes, desarrollado de la mano de sus socios estratégicos de Resocentro y con capacidad para realizar estudios cardiológicos. Según la institución, esta tecnología permitirá realizar exámenes de alta complejidad, reducir los tiempos de atención y disminuir la exposición a radiación.

El nuevo espacio permitirá fortalecer la capacidad de la clínica para realizar procedimientos que, dependiendo de las características del caso, anteriormente podían requerir la derivación del paciente a otras instituciones.

“Contar con una sala especializada nos permite fortalecer nuestra capacidad de respuesta y ofrecer a nuestros pacientes una atención más integrada y oportuna, reduciendo la necesidad de derivaciones cuando el procedimiento puede realizarse en nuestra institución”, agregó Jorge Ruiz, gerente general de la Clínica Javier Prado.

Para el segundo semestre, la institución prevé continuar destinando recursos a la mejora de su planta, incluyendo las instalaciones eléctricas y otros componentes de infraestructura. Asimismo, contempla una revisión integral de sus locales ante eventuales impactos climáticos.

La clínica cuenta con propiedades en los alrededores de su sede que podrían integrarse a un futuro proyecto de ampliación, mientras negocia la adquisición de nuevos predios. Foto: Clínica Javier Prado

¿Ya tiene espacio para nueve sede?

A la par de las inversiones, el gerente general de la clínica contó a Gestión que la institución se encuentra en conversaciones con propietarios de inmuebles cercanos y que incluso ya se han realizado ofertas formales como parte del interés de expansión en Linsidro. “Estamos detrás de las propiedades que están alrededor nuestro, que nos interesan. Hay un paquete de propiedades muy interesantes, además de las que nosotros tenemos”, comentó.

La clínica, en concreto, ya cuenta con activos inmobiliarios que podrían servir como base para una ampliación . En la parte frontal, sobre la calle Orquídeas, posee dos propiedades que en conjunto suman alrededor de 800 metros cuadrados (m²) de terreno. “Una funciona como oficinas y la otra permanece cerrada luego de que la clínica trasladara los consultorios que operaban allí hacia el edificio principal, debido a desarrollos inmobiliarios aledaños”, expresó.

A ello se suman dos propiedades ubicadas en la parte posterior de la clínica, destinadas actualmente a estacionamientos. En total, Ruiz señaló que la institución dispone de cerca de 3,000 m² considerando los espacios que podrían ser utilizados para su desarrollo inmobiliario, aunque se encuentran fraccionados en distintos predios .

“ Hay espacio para hacer, pero yo tengo la expectativa de que no va a ser necesario (usarlos). Vamos a lograr adquirir propiedades. Estamos preparados para hacerlo”, sostuvo.

El ejecutivo explicó que el crecimiento natural de la clínica está planteado, en primer término, alrededor de su actual ubicación. La posibilidad de expandirse hacia otro distrito de Lima sigue presente, pero no forma parte de la etapa inmediata del proyecto. “Primero va a ser acá y después pensaremos en ir más lejos”, afirmó Ruiz.

El plan de expansión de la Clínica Javier Prado, en detalle, forma parte de un masterplan que actualmente está siendo revisado. Ruiz precisó que la cifra de US$51 millones mencionada hace un mes correspondía a un desarrollo integral de los proyectos y que actualmente se está reevaluando el alcance y la inversión. “Se van a dar inversiones de esa magnitud, pero progresivamente”, explicó.

De concretarse una nueva adquisición, el proyecto requeriría un periodo de desarrollo que incluiría la obtención de licencias y posteriormente la construcción. Ruiz estimó que, razonablemente, pueden transcurrir alrededor de dos años entre la colocación de la primera piedra y la apertura de una nueva infraestructura .

La clínica, que se prepara para cumplir 64 años, viene registrando un crecimiento de dos dígitos durante los últimos ocho años. Para este año proyecta una facturación de alrededor de S/110 millones y busca mantener un ritmo de crecimiento cercano al 10%, aunque Ruiz reconoció que alcanzar ese porcentaje resulta cada vez más exigente conforme aumenta la escala del negocio y la competencia.

Entre los servicios que vienen impulsando la demanda se encuentra medicina física, telemedicina, vacunación y la atención neonatal y pediátrica. Medicina física, en particular, viene operando a plena capacidad y la clínica evalúa ampliar horarios y encontrar nuevos espacios para atender su demanda.

En paralelo, la institución prepara su presupuesto para 2027 y tiene previsto poner mayor foco en el desarrollo y renovación del talento humano. “Porque la tecnología se puede adquirir. Los edificios se pueden construir. Pero quien hace que todo esto funcione es la gente”, señaló Ruiz.