Aniversario. Más de tres décadas, exactamente 36 años, no son solo un hito en el calendario. Para la prensa económica, de negocios y finanzas del Perú, representan un testimonio de –nos permitimos decirlo– templanza y compromiso ininterrumpido. Gestión reafirma cada día la vocación con la que nació a principio de los noventa: ser la brújula económica, financiera y empresarial en un país donde la volatilidad ha sido la única constante.

Sus primeras páginas emergieron en un periodo convulso, marcado por la hiperinflación, el terrorismo y la urgencia de profundas reformas estructurales. Desde entonces, ha atravesado sucesivos shocks económicos, crisis políticas y tensiones sociales; pero también momentos de crecimiento, de reducción de pobreza e intentos de llevar mayor bienestar a la población.

Sin embargo, más allá de registrar la noticia, la verdadera misión periodística de Gestión ha radicado en explicar el porqué de los sucesos. Entender la economía no es un ejercicio académico ni una tarea reservada para especialistas; es una necesidad vital para la toma de decisiones cotidianas. La economía no se detiene y su lectura exige herramientas a la altura del ciclo que atraviese el país.

Sin embargo, más allá de registrar la noticia, la verdadera misión periodística de Gestión ha radicado en explicar el porqué de los sucesos. FOTO: DANIEL SILVA / EL COMERCIO

En tiempos de “vacas gordas”, cuando –por ejemplo– el superciclo de las materias primas o el consumo sonríen, la función de un diario especializado es traducir la bonanza en análisis real: discernir si el dinamismo es sostenible, medir el impacto en el empleo y alertar sobre la tentación del gasto ineficiente o la complacencia. Explicar la abundancia implica enseñar a gestionarla para el futuro.

Por el contrario, en tiempos de “vacas flacas”, cuando la desaceleración apremia, las inversiones se frenan o la incertidumbre paraliza proyectos, la explicación rigurosa se convierte en un escudo. Desglosar las causas de una crisis, analizar las medidas aplicadas y brindar perspectiva técnica evita el pánico y ofrece la certidumbre necesaria para que empresas, emprendedores y familias protejan su patrimonio y planifiquen su liquidez.

En tiempos de “vacas gordas”, cuando –por ejemplo– el superciclo de las materias primas o el consumo sonríen, la función de un diario especializado es traducir la bonanza en análisis real. Fotocomposición: Gemini, Diario Gestión

Detrás de cada edición existe la convicción de que la información económica, financiera y de negocios no es un lujo, sino un pilar para el desarrollo . Navegar entre la prosperidad y la escasez sin una guía clara condena a los agentes económicos a caminar a ciegas. Proveer datos verificados y pedagogía ha sido la clave para construir confianza.

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A lo largo de estos 36 años, Gestión ha acompañado la evolución del tejido empresarial y se ha transformado en la era digital sin perder rigor. Celebrar este aniversario es renovar un pacto con los lectores y las diferentes audiencias: seguir explicando el trasfondo de cada coyuntura, convencidos de que un país que comprende su economía es un país más preparado para tomar las riendas de su propio destino.