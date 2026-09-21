El Fenómeno de El Niño (FEN) le costará al PBI peruano 0.9 puntos porcentuales (pp) este año y 1.1 pp el 2027. Esta es la principal modificación de las proyecciones macroeconómicas que el BCR presentó el viernes en su Reporte de Inflación (RI) trimestral, respecto de las publicadas en su RI de junio: pérdida de 0.7 pp y 0.9 pp para el 2026 y 2027, respectivamente. El BCR basa su revisión en los reportes quincenales de la comisión ENFEN, que es la encargada de monitorear esa anomalía climática. En junio, se preveía un FEN costero “fuerte”, pero este mes ya había pasado a “extraordinario” –la categoría de intensidad más alta–. Los sectores que ya están sintiendo el golpe son agro, pesca, manufactura no primaria, textiles y alimentos asociados al frío.

Ante dicho impacto, el BCR revisó a la baja su proyección de crecimiento del PBI, desde 3.4% a 3.2% para este año y de 3.2% a 3.0% para el próximo. Es decir, no habrá recesión, como ocurrió el 2023, cuando el FEN costero ocasionó una pérdida de 1.1 pp en el PBI. Es que otras actividades se mantendrán sólidas, en particular la inversión privada, que el BCR proyecta crecerá 14% y 8.5% el 2026 y 2027, respectivamente. En ambos casos, revisó al alza sus proyecciones del RI de junio. Construcción, que está estrechamente ligada a la inversión, liderará el crecimiento del PBI, seg:uida de comercio, servicios y electricidad y agua.

Con respecto a la inversión pública, el BCR calcula que crecerá 1.0% este año, pero tendrá un incremento mayor el 2027. La proyección es 3.5%, revisada al alza desde el 2.5% del RI de junio. Esto debido a que un FEN de máxima intensidad provocaría más daños en la infraestructura pública y, por ende, más recursos para la necesaria reconstrucción. Para este año, el BCR modificó su proyección del déficit fiscal, de 1.8% del PBI a 1.5% del PBI, pero señala que será consecuencia de la mayor recaudación tributaria. Eso significa que el resultado superará en 0.3 pp a la meta de déficit fiscal, pero para el 2027, se prevé lo contrario: un déficit fiscal de 1.5% del PBI, superior en 0.1 pp a la meta del próximo año.

Según el BCR, la inflación –indicador que también refleja el impacto del FEN– cerrará el 2026 en 4.2%, otra revisión al alza respecto del cálculo de junio (3.8%). El viernes, en la presentación del RI, el presidente del BCR, Julio Velarde, dijo que no se descarta una subida de la tasa de interés de referencia, que está en 4.25% anual desde hace un año. Ese mismo día, el Senado ratificó a Velarde en la presidencia del BCR hasta el 2031.