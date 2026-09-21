Así avanza el sector minero en el sur. ¿Y las otras actividades en demás macrorregiones? (Foto: USI)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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Las cinco macrorregiones crecieron en el primer semestre, aunque a distintos ritmos. El norte lideró con 4.4%, seguido del centro (3.2%), Lima (2.1%), el sur (1.6%) y el oriente (0.7%). A nivel de regiones, el resultado también fue mayoritariamente positivo y solo 3 de las 24 regiones retrocedieron: Cusco (-0.2%), Loreto (-2.4%) y Tacna (-8.5%).

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