La inversión minera formal en Perú crecería 16.8% en 2026. Aunque se desaceleraría respecto al 2025, se mantendría a una tasa de dos dígitos, según las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Si bien las perspectivas de inversión minera formal siguen siendo positivas, la minería ilegal no deja de ganar terreno.

Aunque no hay una medición sobre la “inversión” de la minería ilegal, hay otro indicador que puede dar luces sobre su disparada: una reciente estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que durante el primer semestre del 2026 las exportaciones de oro ilegal habrían alcanzado más de la mitad del volumen total exportado, superando a las de origen legal en 8.7 toneladas.

¿Este escenario podría reducir el interés de las empresas por invertir en minería formal en el Perú? Para el presidente del BCRP, Julio Velarde, el avance del oro informal no sería, por sí mismo, un factor que golpee las decisiones de inversión.

“No creo que afecte la inversión minera. Nosotros estamos estimando que el oro informal debe representar el 50.5% [de las exportaciones] hacia el primer semestre. La estimación que tenemos es casi la mitad, pero el problema es otro. Es el derecho a la propiedad”, comentó a Gestión.

La inversión minera formal crecería 16.8% al cierre del 2026. (Imagen: BCRP)

Velarde precisó que el problema que puede tener un efecto más directo sobre la inversión minera está relacionado con la protección de los derechos de propiedad y de las concesiones.

Según indicó, se ha observado que cada vez más empresas mineras ponen este tema sobre la mesa, ante el riesgo de que las áreas concesionadas sean ocupadas por terceros. El jefe del BCRP vinculó esta discusión con un problema más amplio de capacidad estatal.

“Sobre minería ilegal, es el Estado que está faltando en todas partes. Uno no tiene garantías de que al menos derecho básico se mantiene”, señaló.

Pese a esta situación, el presidente del BCRP consideró que el país tiene un gran potencial en minería, con un interés creciente de empresas en invertir.

Esto resalta teniendo en cuenta que el valor de los minerales se mantiene elevado, pues el BCRP proyecta para este año un precio promedio del oro de US$ 4,523 por onza y del cobre de US$ 6.15 por libra, mientras se proyecta que los términos de intercambio alcanzarían niveles históricamente altos.