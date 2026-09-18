La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose en el Perú y se proyecta que este año alcance los US$ 16,000 millones e incluso podría superar los US$ 18,000 millones, señaló hoy el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Así, la exportación de oro de origen ilegal este año alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. “Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú”, subrayó el IPE.

Refirió que los elevados precios internacionales y la incapacidad que demostró el Estado desde años anteriores para combatir la minería ilegal impulsan su expansión.

Cotización

En lo que va del 2026, el oro registró un precio promedio de US$ 4,500 por onza, cantidad 44% más que en el mismo periodo de 2025, cuando promedió cerca de US$ 3,125 por onza.

Por su parte, JP Morgan proyecta que el promedio anual llegaría a los US$ 4,545 millones, el doble del registrado durante los últimos cinco años.

Así, la minería ilegal continúa consolidándose como la economía ilegal que genera más dinero, duplicando el tamaño del resto de actividades ilícitas.

El IPE refirió que como resultado de esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado.

Oro ilegal. (Foto: Andina)

El amparo legal del Reinfo

El IPE refirió que desde la creación del Reinfo en 2016, apenas el 2% de sus inscritos culminó la formalización y, pese a que el registro ya fue prorrogado cinco veces, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no descarta extender nuevamente su vigencia más allá de diciembre de 2026.

“Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también ha facilitado el avance de esta actividad sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas”, indicó el IPE.

La minería ilegal también afecta operaciones formales. El IPE estima que están en riesgo proyectos que representan en conjunto más de US$ 12,000 millones de inversión.

Se requiere estrategia integral

Por otra parte, el IPE señaló que enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido.

“Esto requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados”, subrayó.

Asimismo, indicó que urge implementar una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza.

En esa línea, el Ejecutivo ha solicitado facultades para actualizar las normas sobre formalización y trazabilidad minera, simplificar procedimientos y brindar asistencia técnica para el desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos. En paralelo, ha anunciado también que presentará una nueva ley MAPE.