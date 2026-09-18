En primeros 100 días del Gobierno se sabrá realmente si toma acciones concretas para enfrentar la inseguridad, afirma Eguiluz. (Fotos: BBVA Perú)
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Víctor Melgarejo
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No me canso de decirlo en muchos foros y lugares. Ya sabemos que va a llegar (El Niño), que va a ser fuerte; tenemos que estar trabajando con anticipación”, enfatizó Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú, en entrevista con Gestión. Sin embargo, estimó que tras los embates del fenómeno vendrá un rebote de inversiones en reconstrucción. Sobre el sistema financiero destacó que la morosidad está controlada y que el crédito crece.

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