¿Cómo aprecia el escenario económico y financiero del país?

Realmente creo que estamos en una oportunidad que hace 10 años no habíamos tenido en el país, porque lo que se vislumbra es que vamos a tener una continuidad de un presidente por cinco años. En los últimos 10 años hemos tenido ocho. Entonces creo que ya empezamos con el pie derecho. Lo segundo es la gran oportunidad de esta administración, de este Gobierno, de esta sociedad, de este grupo empresarial de impulsar de manera importante al país.

¿Cómo se dan estas condiciones?

(El país) tiene políticas macroeconómicas sanas, hay estabilidad, la confianza empresarial y de las personas están en máximos históricos; la aceptación del presidente en los niveles normales. Tenemos ventajas, precios de los metales como cobre y oro en máximos, una posición geográfica única, el puerto de Chancay. Tenemos grandes intenciones de EE.UU. para participar más activamente, económicamente, en la región. Todos estos temas nos ponen con una perspectiva muy positiva. Este año cerraremos con un crecimiento superior al 3%, y entre 2.7% y 2.9% el próximo año; pero con una observación muy fuerte respecto al fenómeno de El Niño, aunque tenemos un país que tiene más espaldas para soportarlo que lo que teníamos en el 98.

¿Y después de El Niño?

Soy muy optimista en el rebote de las inversiones de la reconstrucción y de los apoyos que se tengan que dar después de ese período. Tendremos un 2028 con crecimiento de 3.5% y de ahí en adelante debe ser puras buenas noticias a esperar en los siguientes cinco años.

Hoy la preocupación es El Niño, básicamente. ¿Hay otras para los inversionistas?

Creo que este Gobierno tiene claro que debe brindar seguridad jurídica, que tiene que agilizar, promover la inversión y trabajar de la mano de la sociedad y los empresarios. Creo que los primeros 100 días de un Gobierno son muy importantes para conocer sus planes, capacidad de ejecución, porque este es un país que está sobre diagnosticado, pero lo que necesitamos es ejecutar. Los primeros 100 días dan un poco de luz, de cómo se va conformando, cómo se van acomodando todos los ministerios, cómo se van organizando, porque debes tener una gran organización y una gran coordinación, y ver cómo va el tema del pedido de facultades, ver cómo empezamos a sentir a la Cámara de Diputados.

Fernando Eguiluz es más optimista que el consenso sobre la perspectivas de crecimiento de la economía peruana. (Foto: Karen Zárate)

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Termómetro

¿Cuál es la perspectiva?

Va a ser un termómetro importante también si los diputados están pensando en este progreso, en este nuevo país, en este crecimiento, en esta ventana de oportunidades tan fuerte que tenemos; que estén alineados en pro de sacar adelante todos el país y no estar buscando divisiones.

No mencionó la inseguridad entre los riesgos…

Es que yo doy por sentado que una de las prioridades de este nuevo Gobierno es que va a trabajar fuerte en los temas de seguridad y extorsiones. El ministerio del Interior es el correcto. Eso para mí es una señal de que van a poner un pie en un tema que hoy sufren las pymes, que son las extorsiones y que se sufre sobre todo en algunas regiones muy focalizadas por los temas de minería ilegal y el cobro de cupos de los extorsionadores. Vamos a saber en los primeros 100 días, si realmente empezamos a ver acciones concretas respecto a los temas de inseguridad que vemos en regiones, Trujillo, Madre de Dios.

Sistema financiero

¿Cómo evalúa el mercado financiero?

Está muy sólido, la morosidad está controlada, está creciendo de manera importante el crédito. El crédito de consumo ha crecido 12%, el crédito hipotecario, 6%. En el mundo empresarial también vemos muy buen desarrollo en el crédito y deberá de ser una palanca importante todavía para los siguientes años. Creo que los inversionistas estaban esperando la resolución de las elecciones presidenciales.

¿Y qué se observa tras las elecciones?

Están fluyendo. Tenemos inversiones importantes en proyectos mineros, inversión extranjera en diferentes sectores, principalmente en minas y energía hemos visto un crecimiento importante. Hoy están canalizándose más inversiones y creo que una vez que pasemos el Niño vamos a ver un boom importante de inversiones para reactivar y para crecer.

¿Cómo están preparadas las personas, financieramente, para afrontar El Niño?

Vemos a las empresas muy bien preparadas, con soporte financiero, llámese las pesqueras, que son las que más sensibilidad tienen a estas variaciones meteorológicas, tienen buena espalda financiera. Agro ha trabajado mucho también en prepararse, en adaptarse. Nosotros hicimos una radiografía de las principales empresas que puedan tener una afectación directa e indirecta, porque aquí también hay muchos pymes que tienen relación comercial con las grandes empresas como las que acabo de mencionar. Y nos hemos dado cuenta de que, en porcentaje de nuestro portafolio, no llega a ser un número que nos ponga en ninguna situación de observancia diferente al curso de nuestras operaciones.

Tras Fenómeno de El Niño, BBVA prevé rebote por la reconstrucción.

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Pymes

El segmento pyme sería el más golpeado.

El segmento pyme, sí. Ahí tenemos que trabajar muy de la mano con el Gobierno en algunos planes de apoyo, como lo que vimos con Reactiva Perú en la pandemia del covid-19. Se va a necesitar para reactivar y apuntalar a las pymes y personas, sobre todo en las zonas principales donde están las posibilidades más fuertes de El Niño. Aunque también los niveles de endeudamiento no son para generar ninguna alerta por el momento.

¿Se debe repetir el modelo –de Reactiva– o afinarlo a otro contexto con otros elementos adicionales?

En corto plazo es reactivar, pero lo que haría como un tema estructural de país es como los programas gubernamentales que existen en Colombia o en México. Es un programa permanente de garantías del Gobierno para apoyar a las pymes mediante canalización de financiamiento a través de las entidades financieras. Si la pyme es muy chiquita, el Gobierno da una garantía del 95% y a lo mejor en pyme más grandes llega a 50%. Eso hace que más pymes puedan acceder al financiamiento porque la banca se siente confortable apostando, con la posibilidad de que cuando termine este programa de apoyo de garantías, el banco se quede en un programa permanente de financiamiento a estas empresas.

¿Sería entonces una garantía que permita, ante cualquier daño de El Niño, que los bancos estén más protegidos para poder extender créditos?

En el corto plazo, sí, hay que estar activos con un programa de Impulso (MyPerú) o de Reactiva para poder afrontar las pymes la afectación que van a tener por El Niño. Y con un horizonte de mediano y largo plazo, debería haber un programa de garantías permanente que dé estabilidad a las pymes y a los bancos para un impulso muy fuerte en ese segmento.

Inversión

Señaló que tras El Niño habría un flujo mayor de inversión. ¿A cuánto asciende el pipeline de inversiones de BBVA?

Estamos liderando prácticamente todos los proyectos de inversión en los últimos años en el país, en gas, energía y en diferentes sectores. Venimos trabajando con muchas empresas nacionales e internacionales para ir preparando el terreno de los proyectos que se están licitando y terminando de estructurar. En los últimos años hemos canalizado unos S/ 30,000 millones.

¿Y en el 2027 se superará esa cifra?

Sí, seguramente.

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Habrá mejoras en el aplicativo del BBVA

El ingreso de nuevos competidores al sistema financiero le “gusta mucho” a Fernando Eguiluz. “Van a traer innovación. Traerán alguna cosa que no hemos visto nosotros a nivel mundial y vamos a trabajar para mejorar esas innovaciones y ponerlas al servicio de todos nuestros clientes y no clientes”, afirma.

Las billeteras digitales han sido un parteaguas “impresionante en la región” y en particular en Perú, por las alternativas de pago que han surgido, añade el ejecutivo. Sin embargo, adelanta que habrá mejoras en el aplicativo del banco, para elevar la experiencia de los usuarios.

Habrá mejoras en el aplicativo de BBVA Perú.(Foto: Andina).

Además, refiere que por muchos años el banco está “haciendo una inversión muy fuerte en sistemas, en seguridad, en ciberseguridad para nuestros clientes”.

“Estamos organizando toda nuestra red. Venimos trabajando todos los días en innovaciones de nuestra app”, señala.

En la misma dirección, BBVA Perú trabaja en la estabilidad del sistema porque necesita que los usuarios siempre puedan acceder a sus productos financieros.

Eguiluz resalta que con TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), plataforma de pagos que alista el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la autoridad monetaria busca poner al servicio de todos los peruanos la posibilidad de transaccionar a bajo costo, no solo con las billeteras digitales.

“Esta carretera que vamos a tener con el Banco Central en un largo plazo puede ser un commodity de uso a nivel país”, vislumbra.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.