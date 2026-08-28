El Niño ya “pasa factura” en sectores como la pesca y agricultura aun cuando el fenómeno climático ni siquiera ha llegado a su pico de ocurrencia. Si bien el Gobierno de Perú ajustó al alza sus proyecciones para la economía peruana en 2026, el desempeño de estas dos actividades primarias va en sentido contrario.

PBI sectores. Fuente: MMM 2027-2030

El desempeño de cultivos y el FEN

En la reciente publicación del Marco Macroeconómico Multianual (2027-2030), la proyección de la actividad agropecuaria para 2026 pasó de 2.3% en abril (Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas - IAPM) a una caída de 1.4% en agosto, mientras que para 2027 se redujo de 3.8% a 0.8%.

Puntualmente, la parte agrícola caería 3.2% este año (IAPM: 2.1%). El deterioro también alcanza al 2027: la proyección pasa de un avance de 4.2% a 0%.

“El sector agropecuario estaría [...] afectado por el fenómeno de El Niño (FEN) y la menor superficie de cosechas de cultivos agrícolas”, explica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el MMM.

Puntualmente, la parte agrícola caería 3.2% este año (IAPM: 2.1%). (Foto: GEC)

Cabe recordar que en la primera mitad de este año, el sector agropecuario se contrajo 0.6%, explicado por el fuerte deterioro de la parte agrícola (-1.9%) a causa del menor desempeño de cultivos orientados al mercado interno (cebolla, aceituna, páprika y avena forrajera) y asociado a la reducción de las siembras entre agosto 2025 y junio 2026, en un contexto de desarrollo de condiciones climáticas adversas generadas por El Niño.

Además, hubo en este periodo un fuerte daño en la producción de aceituna debido a la presencia de condiciones fitosanitarias adversas (mosca de la fruta) en Tacna.

Entre los cultivos orientados al mercado externo, se registraron menores rendimientos en el café y cacao; así como por una menor superficie cosechada de mango asociada a la crisis hídrica en Piura.

Para la segunda mitad del 2026, “el sector continuaría afectado por la persistencia del FEN Costero hasta el verano de 2027″.

En este contexto, se refiere en el MMM, se registrarían precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte-centro (Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima) y déficit hídrico en la sierra sur (Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Cusco), escenario que se intensificaría por la ocurrencia de un episodio de El Niño muy fuerte a nivel global entre octubre 2026 y febrero 2027.

Ello comprometería los rendimientos de los principales cultivos de agroexportación (arándano, uva, palta y mango) y las siembras destinadas al mercado interno (arroz, maíz y papa).

En 2027, se recuperaría ligeramente el sector agropecuario “por la mejora gradual de rendimientos de los cultivos de agroexportación y normalización de condiciones climáticas, acompañado de políticas sectoriales”.

Sector agrícola. Fuente: MMM 2027-2030

FEN profundiza el retroceso de la pesca

En cuanto a la pesca la historia es otra. Para 2026, el MEF pasó de proyectar una caída de 2.3% en abril a una contracción de 25.8% en agosto, su mayor reducción desde 2014: “Debido al menor desembarque de anchoveta asociado al efecto negativo del FEN”, se puede leer en el documento oficial.

Cabe recordar que ya hay un antecedente: en el primer semestre de 2026, el sector disminuyó 33.2% ante la menor captura de anchoveta, la misma que alcanzó solo 840,000 toneladas métricas (TM) frente a los 2.8 millones de TM en el mismo periodo de 2025.

“En particular, la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro registró solo 471,000 TM, afectada por la alta presencia de juveniles, que finalizó el 19 de agosto ante el FEN costero”, se argumenta.

Asimismo, se apunta a que para el segundo semestre de este año, la persistencia del FEN costero, con una intensidad prevista entre fuerte y extraordinaria, continuaría afectando el desempeño del sector, por lo que la captura de anchoveta en la segunda temporada de pesca de la zona norte-centro sería equivalente a 1 millón de TM, similar al FEN extraordinario de 1998.

En este contexto, en 2026, se registrarían 1.8 millones de TM de anchoveta, lo cual dista de lo registrado en 2025 (4.6 millones de TM).

No obstante, habría una mejora en 2027: el sector se recuperaría parcialmente y crecería 4% por la normalización progresiva de la captura de especies de origen marítimo como la anchoveta, jurel, bonito y langostino. Se suma a este grupo la trucha.

“Para 2027, la pesca registraría una recuperación parcial en un escenario de mejora gradual de las condiciones oceanográficas, lo que permitiría que el desembarque de anchoveta destinado al consumo humano indirecto alcance 1.9 millones de TM”, se lee en el MMM.

En otras palabras, el nuevo escenario contempla un fuerte deterioro en 2026, una recuperación todavía moderada en 2027 y un rebote extraordinario en 2028, según las cifras del MMM.