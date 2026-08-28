Para entender su importancia, vale recordar que, tal como informó Gestión, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Desastres (Cenepred), ha previsto que El Niño puede provocar un déficit de lluvias a partir de octubre próximo, aunque hoy ya se observa una reducción sostenida en los volúmenes almacenados de agua en los embalses.

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¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto Obras de Cabecera fue diseñado hace 25 años, para permitir el trasvase de aguas de las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, en la cuenca del río Mantaro, en la región Junín, y conducirlas por un túnel trasandino hasta un afluente del río Rímac.

Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima (Fuente: ProInversión)

Ello permitiría, a través de otras obras adicionales, ampliar la capacidad del agua que pueda tratar Sedapal para potabilizarla y mejorar el suministro a 1.5 millones de usuarios en los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita, La Molina, Pachacamac-Manchay y la zona alta de Cieneguilla.

Sin embargo, tras su lanzamiento en febrero del 2014, y luego de diversas prórrogas en el cronograma, el proyecto fue cancelado el 2023, para ser revaluado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y fue rediseñado y relanzado por ProInversión en julio del 2025, a fin de ejecutarse ya no en una, sino en dos fases.

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Obras de Cabecera en dos fases

La Fase 1 comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa II (dos etapas de 2.5 m³/s cada una), el Ramal Sur hasta Manchay, que incluye cinco reservorios, así como la operación de la Bocatoma Huachipa y de la Planta Huachipa I.

Fase 1 del proyecto Obras de Cabecera para traer más agua para Lima. Fuente: ProInversión

La Fase 2 contempla obras de represamiento y trasvase (a usar en época de estiaje) de 5 metros cúbicos de agua por segundo, procedente de la cuenca del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac a través de un túnel trasandino de 10 kilómetros de longitud.

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Nuevas prórrogas

Bajo el nuevo diseño, la convocatoria del proceso se inició en julio de 2025, con la intención de adjudicarlo en diciembre de ese mismo año, aunque luego ProInversión ajustó el cronograma para entregarlo en el primer trimestre de este año.

Posteriormente, determinó que la adjudicación se daría el tercer trimestre del 2026. Sin embargo, ahora, la citada agencia estatal ha establecido como fecha estimada para la buena pro el primer trimestre del año 2027.

Además, el monto de inversión establecido para el proyecto es de US$ 779.52 millones, mayor a los US$ 480 millones que se había previsto costaría cuando fue lanzado originalmente, con la diferencia que ahora comprende menos obras (solo de la fase 1, mas no de la fase 2).

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¿Por qué se ha postergado el proceso?

Gestión consultó a ProInversión sobre las razones de la nueva prórroga. Esa agencia señaló que “el concurso para la entrega en concesión de la Fase 1 del proyecto de Obras de Cabecera, que comprende el tratamiento y distribución primaria del agua potable, se viene desarrollando según lo previsto en las bases del concurso y su cronograma”.

El área de prensa de esa agencia agregó que las fechas publicadas para la buena pro se tratan de “cronogramas tentativos” e insistió en que se avanza de acuerdo con lo planificado, sin dar mayores razones.

Asimismo, ante la consulta de cuándo esa agencia prevé adjudicar la segunda fase, refirió que “la oportunidad de la convocatoria de la Fase 2 del proyecto, que comprende obras de represamiento y conducción, depende de la planificación de abastecimiento de agua potable a cargo de Sedapal, y del MVCS”.

Postores precalificados

ProInversión respondió que, hasta el momento, existen tres postores precalificados para participar en el concurso.

De acuerdo con esa entidad, los precalificados son:

Acciona Agua

Consorcio Aguas de Huachipa Sur, integrado por las empresas Cadagua sucursal del Perú, Sacyr Agua Perú y Cintra Concesiones Perú

Consorcio Huachipa, integrado por las empresas Powerchina Resources Limited, Powerchina International Group Limited y Veolia Servicios Perú

Tras su lanzamiento en febrero del 2014, y luego de diversas prórrogas en el cronograma, el proyecto fue cancelado el 2023, para ser revaluado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y fue rediseñado y relanzado por ProInversión en julio del 2025. Foto: Sunass.

Sedapal como eje del proyecto

Consultado por Gestión sobre las sucesivas prórrogas, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y expresidente de Sedapal, Francisco Dumler, refirió que los primeros atrasos del proyecto en su momento estuvieron vinculados a discusiones por el impacto que tendría en las tarifas de agua, que podrían subir hasta 20%, y por lo cual se rediseñó para hacerlo en dos fases.

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Más allá de ello, dio a entender que las postergaciones en el pasado -antes de rediseñarse- han estado también relacionadas a la falta de estabilidad y sucesivos cambios en el directorio de Sedapal, que han alterado el planeamiento de largo plazo de proyectos de la empresa y no permitieron asignarles presupuesto.

Pero, además, Dumler advirtió que, dado el tiempo que se ha venido postergando el proyecto, hoy este ya no resulta suficiente, pues cuando se diseñó, hace 25 años, Lima tenía 5.5 millones de pobladores, y ahora tiene más de 12.5 millones.

Daniel Najarro, economista senior de ComexPerú, refirió a Gestión que, dados los problemas que han observado en Sedapal y considerando trabajos de urgencia que debe atender, un proyecto como Obras de Cabecera, cuando esté listo, demandaría que la empresa redirija sus prioridades.

Para entender el trabajo aún por realizar por parte de la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lima, según ComexPerú, en base a data del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), el agua no facturada por Sedapal aumentó de 28.3% en el 2019 a 32% en el 2025 por deficiencias en tuberías o medición, mientras que la cantidad de conexiones creadas disminuyó a más de la mitad.

Indicadores de gestión de Sedapal. Elaboración: ComexPerú