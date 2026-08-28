La fase 1 del proyecto Obras de Cabecera y Conducción en Lima alista su adjudicación aún para el primer trimestre del 2027. (Fuente: Andina)
La fase 1 del proyecto Obras de Cabecera y Conducción en Lima alista su adjudicación aún para el primer trimestre del 2027. (Fuente: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

A pesar de que el fenómeno El Niño se presenta cada vez con más frecuencia en el Perú, amenazando no solo con lluvias intensas en el norte, sino también con sequías en el centro y sur del país, al megaproyecto Obras de Cabecera, que permitiría asegurar mayor suministro de agua para Lima Metropolitana, le tomaría un tiempo más ser adjudicado.

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