El Niño causa lluvias extremas en algunas regiones del mundo, pero también sequías en otras.
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Elías García Olano
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A medida que confluyen El Niño Costero y El Niño Global, en el Perú se registran cada vez más condiciones que hacen avizorar un déficit de lluvias mayor al previsto en algunas zonas del país, lo que podría provocar una afectación más severa en las actividades agropecuarias, según diversos estudios.

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