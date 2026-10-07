El miércoles 7 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, impulsado principalmente por la búsqueda de activos considerados refugio ante el repunte de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.434. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.435 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.11% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.415 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

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Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este miércoles 7 de octubre, el dólar opera con una tendencia alcista en los mercados internacionales, impulsado principalmente por la búsqueda de activos considerados refugio ante el repunte de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas.

El mercado también mantiene su atención en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y en la publicación de las minutas de su última reunión, en la que elevó las tasas de interés.

Si bien las expectativas de un nuevo incremento en octubre han disminuido —el mercado asignaba una probabilidad cercana al 21.6%—, los inversionistas siguen evaluando las señales de los funcionarios de la Fed sobre el rumbo de la política monetaria. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también contribuye a sostener al dólar.