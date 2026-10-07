Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El miércoles 7 de octubre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, impulsado principalmente por la búsqueda de activos considerados refugio ante el repunte de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.11% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.415 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este miércoles 7 de octubre, el dólar opera con una tendencia alcista en los mercados internacionales, impulsado principalmente por la búsqueda de activos considerados refugio ante el repunte de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas.

Si bien las expectativas de un nuevo incremento en octubre han disminuido —el mercado asignaba una probabilidad cercana al 21.6%—, los inversionistas siguen evaluando las señales de los funcionarios de la Fed sobre el rumbo de la política monetaria. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también contribuye a sostener al dólar.

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