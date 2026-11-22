Cabe recordar que el sector despidió el año pasado con envíos que alcanzaron los US$ 101 millones.

Ante este panorama, la Asociación de Exportadores (ADEX) expresó su preocupación y describió los elementos que podrían revertir el desempeño hasta hoy alarmante.

Perú y su lucha por “conquistar” el interés de EE. UU.

Rocío Mantilla, presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, recordó que Estados Unidos continúa siendo el principal destino, con una participación del 51% del total exportado.

Entre enero y septiembre, Perú ha enviado hacia el gigante norteamericano US$ 22.38 millones, una cifra que es casi el 70% menos que el mismo periodo del año pasado.

Una de las razones que explica el comportamiento actual es que el incremento de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump —primero de 0% al 10%, y luego del 10% al 12.5%— ha reducido el atractivo del producto nacional frente al de otros países competidores. México y Jordania, por ejemplo, mantienen una tasa del 10%.

A ello se suma otro factor: el alza de las cotizaciones internacionales de los metales preciosos, especialmente del oro y la plata. “Veníamos, además, con unas subidas terribles de los metales. Entonces fueron esos dos choques los que ocasionaron que el principal destino se contrajera”, explicó. “Este año, en total, se espera una caída fuerte del sector, casi del 60%”, añadió.

Exportadores de joyería peruana buscan nuevos mercados. (Foto: Andina)

Acceso a materia prima formal

La situación se complica, además, porque el Decreto Legislativo N° 1552, que establece un mecanismo de exoneración del IGV para los exportadores que adquieren oro de pequeños productores mineros , aún registra barreras operativas, burocráticas y comerciales en su aplicación.

Para empezar, precisó Mantilla, si las empresas no consiguen exportar las joyas dentro de los 60 días hábiles previstos, podrían exponerse a una multa equivalente al 15% del valor de la factura.

“A un pequeño productor se le impone esa multa y simplemente quiebra. [...] Esta ley sirvió para los grandes, que son los que abren camino en exportación, pero no ayuda al más pequeño porque le genera temor”, enfatizó.

En suma, desalienta la participación de las pequeñas empresas, las mismas que son fundamentales para ampliar la base empresarial exportadora y dinamizar los despachos.

El próximo vencimiento del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026, también está en el radar de la especialista. Al respecto, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, o simplemente Ley MAPE, que plantea mayores controles sobre las plantas de beneficio y un sistema de trazabilidad que permita seguir el origen del mineral hasta su comercialización.

Si bien la propuesta busca transparentar la cadena productiva, es importante evitar que los nuevos requisitos se traduzcan en mayores costos y trámites que terminen dificultando el acceso a la materia prima, consideró Mantilla.

El paso ideal sería promover una conexión más directa entre la minería artesanal formal y las empresas joyeras exportadoras, con mecanismos que faciliten el acceso a oro de origen acreditado y trazable.

“Probablemente nos topemos con mineros que digan: ‘No me conviene venderte 20 o 10 gramos [de oro]’. Pero ahí es cuando el Estado debería participar: ‘Si tú les vendes a ellos, yo te voy a ayudar con impuestos u otras salidas’. Con algo que invite a los mineros a vender”, dijo.

El objetivo es evitar que los pequeños negocios se vinculen con el oro de procedencia informal solo porque es una salida “más viable” para obtener la materia prima, sostuvo.

¿Cuáles son los avances sobre la formalización minera en el Perú? (Foto: Andina)

Los productos estrella

Aunque Estados Unidos sea un gran protagonista en los destinos de joyas peruanas, hay países que han mostrado un comportamiento favorable. Entre enero y septiembre de 2026, México compró US$ 15.12 millones; es decir, 44.5% más que el mismo lapso del año anterior.

“A México le vendemos mucho las joyas de oro. Ellos son fabulosos en plata y tienen buenos precios; pero las joyas de oro son nuestro aporte”, indicó Mantilla.

España, Ecuador y Chile también están contemplados en la lista de la experta, quien hizo hincapié en que diversificar mercados es la estrategia clave del 2027: “La estrategia debe orientarse a ampliar nuestra presencia internacional, desarrollar relaciones comerciales con nuevos compradores y distribuir mejor nuestras ventas [...]. Diversificar no significa dejar de atender a nuestro principal mercado, [significa] evitar una dependencia excesiva que exponga al sector a cambios en las condiciones comerciales de un solo país”.

Los productos que se muestran como los “caballos ganadores” son las cadenas de oro, que constituyen la fortaleza del sector porque cuentan con un proceso de producción híbrido; o sea, industrial y manual; los diseños de autor con gemas peruanas, que se posicionan como un producto nicho, con elevado potencial de diferenciación porque integran texturas exclusivas tanto en oro como en plata; y la vajilla utilitaria y decorativa, que abarca centros de mesa, floreros y marcos para fotos.

Incluso sobre este punto, Mantilla destacó que, ante el incremento en la cotización de la plata, la industria peruana desarrolló el plaqué fino, un enchapado de plata sobre bronce.

“No se trata solo de vender una joya, sino de lograr que los mercados reconozcan y valoren el trabajo que hay detrás de cada pieza. Tenemos creatividad, experiencia artesanal y una tradición joyera que debemos convertir en una propuesta comercial diferenciada” , concluyó la experta.

Aunque su producción utiliza maquinaria industrial para generar volumen, las cadenas de oro que más se exportan requieren la intervención directa de artesanos peruanos en etapas clave del proceso. (Foto: Pexels)

El dato:

Esta problemática será parte de la agenda del VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería. El objetivo es que las propuestas del sector puedan trasladarse a las autoridades.