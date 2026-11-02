Lingotes de alta pureza se exportan desde el Perú, y la mayor parte ahora tienen origen ilícito. (Foto: Pexels)
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Omar Manrique
Omar Manrique

En los últimos siete años el oro triplicó su cotización, aunque desde el 2024 el avance fue más acentuado, al pasar de US$ 2,040 a US$ 3,900 la onza. En el 2019 su precio era de US$ 1,300.

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