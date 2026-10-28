La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio. La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

La propuesta legislativa busca restablecer la independencia de este procedimiento respecto de los procesos penales, de manera que el Estado pueda solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas, sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.

La extinción de dominio es un mecanismo judicial que permite transferir al Estado la titularidad de bienes vinculados con actividades ilícitas. El objetivo de esta medida, a diferencia de un proceso destinado a establecer una responsabilidad penal e imponer una pena de cárcel, es determinar si corresponde que esos bienes pasen a propiedad estatal.

Uno de puntos principales de la propuesta es restablecer la autonomía del procedimiento respecto de otros procesos judiciales.

El Decreto Legislativo 1373 reconocía su independencia frente al proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral. Sin embargo, una modificación posterior incorporó el condicionamiento a una sentencia firme y consentida o a un laudo.

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Por ello, la reforma de esta norma apunta a que la recuperación de patrimonio vinculado con actividades ilícitas no dependa necesariamente de que concluya previamente otro juicio. Asimismo, también se plantea fortalecer las garantías del procedimiento.