Comisión de Justicia aprueba dictamen para restablecer autonomía de extinción de dominio. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

vinculados con actividades ilícitas, sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.

La extinción de dominio es un mecanismo judicial que permite transferir al Estado la titularidad de bienes vinculados con actividades ilícitas.

Uno de puntos principales de la propuesta es restablecer la autonomía del procedimiento respecto de otros procesos judiciales.

Sin embargo, una modificación posterior incorporó el condicionamiento a una sentencia firme y consentida o a un laudo.

Por ello, la reforma de esta norma apunta a que la recuperación de patrimonio vinculado con actividades ilícitas no dependa necesariamente de que concluya previamente otro juicio. Asimismo, también se plantea fortalecer las garantías del procedimiento.

La propuesta fue aprobada por mayoría y tiene como objetivo recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas sin esperar una sentencia penal definitiva. (Foto: Congreso)
La propuesta fue aprobada por mayoría y tiene como objetivo recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas sin esperar una sentencia penal definitiva. (Foto: Congreso)

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